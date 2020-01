Diretor do Corinthians admite nova procura por Ronny, mas vê negócio inviável

O diretor de futebol do Corinthians, Duílio Monteiro Alves, admitiu nesta terça-feira que procurou novamente os representantes do atacante Ronny, do Athletico-PR, mas que considera o negócio inviável para o clube por causa dos valores envolvidos na transação.

O dirigente conversou com o advogado Carlos André Lopes para tomar conhecimento do andamento da situação do jogador. O Palmeiras também está na briga para contratar Ronny. "O Corinthians não fez proposta e não vai gastar esse dinheiro. Foi uma consulta para ver se algo tinha mudado. Tínhamos feito uma consulta no início de dezembro (do ano passado), quando soubemos os valores. E como não havia saído nenhum negócio até segunda-feira, fizemos uma consulta para ver se tinha condição, se tinha mudado algo", afirmou Duílio, em entrevista à Rádio Transamérica.

O Athletico-PR quer 6 milhões de euros (R$ 27,82 milhões) por 50% dos direitos econômicos do atacante. Destaque da equipe na conquista da Copa do Brasil e na campanha do Campeonato Brasileiro, Ronny foi afastado do elenco principal e está treinando com o time de Aspirantes até que sua situação seja resolvida.

"Os valores não mudaram, o Athletico exige os mesmos números. Não entramos na negociação e não vamos entrar. O Corinthians não está disposto a fazer um investimento deste tamanho. Nestes valores, não interessa", explicou Duílio.

Na mesma entrevista, o diretor de futebol revelou que sondou nomes como o de Neymar e Cavani, ambos do Paris Saint-Germain. "Temos de buscar o melhor para o Corinthians. Vocês não tinham a informação que o Cavani queria jogar no futebol Sul-Americano? Eu tenho que ir atrás, por que não? Neymar também saiu um boato que poderia ser emprestado e que o Flamengo poderia ser opção, fui olhar a condição", revelou Duílio.

"O Corinthians é muito grande, mas os números eram inviáveis. Estou dando exemplos extremos para vocês entenderem como é o meu trabalho diário", completou.