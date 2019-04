Diogo Barbosa afirma que o Palmeiras está mais experiente para a Libertadores

O lateral-esquerdo Diogo Barbosa, do Palmeiras, afirmou nesta segunda-feira que o time está mais preparado a disputa da Copa Libertadores deste ano. Como o clube está na competição pelo quarto ano consecutivo, o jogador garante que o elenco está mais experiente para participar de partidas como a desta terça, quando enfrenta o San Lorenzo, em Buenos Aires, pela terceira rodada da fase de grupos.

Após duas vitórias, o Palmeiras enfrenta o time argentino confiante que está mais acostumado a partidas de Libertadores. "Nosso time está mais 'cascudo'. Quando você disputa várias vezes, vai criando casca. Chegamos nesse ano mais experientes, mantivemos a base, os grandes jogadores que tiveram destaque continuaram, isso foi de muita importância para nós. Estamos em um momento de crescimento, tendo atuações melhores", comentou o jogador.

Diogo Barbosa concedeu entrevista coletiva no hotel onde a delegação está hospedada em Buenos Aires. O Palmeiras vai encerrar a preparação com um treinamento fechado à tarde no CT do Boca Juniors. O técnico Luiz Felipe Scolari não revelou a escalação, mas tem como dúvidas as presenças dos lesionados Gustavo Gómez e Victor Luís, assim como não terá a presença do atacante Ricardo Goulart, poupado.

Líder do grupo F da Libertadores, o Palmeiras avalia que o jogo contra o San Lorenzo oferece dificuldades pela velocidade dos jogadores adversários. "Sabemos que os argentinos são aguerridos, disputam bem as partidas e são jogadores rápidos pelo que eu vi. Temos de ter bastante atenção, entrarmos mais ligados. Fizemos bons jogos na Libertadores. É seguir o ritmo, bastante focado, porque os são jogos definidos no detalhe", afirmou Diogo Barbosa.