Diniz comanda treino do São Paulo com 13 'titulares' e mantém mistério no meio

O técnico Fernando Diniz comandou uma atividade nesta quinta-feira com 13 "titulares" em campo e manteve o mistério no São Paulo sobre a formação que começará em campo na partida contra o Atlético-MG, neste domingo, às 16 horas, no estádio do Morumbi, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro.

As principais dúvidas estão na formação do setor ofensivo. Sem Daniel Alves e Luan, ambos suspensos, há duas vagas para quatro jogadores. Hernanes, Igor Gomes, Vitor Bueno e Raniel estão na disputa. E os quatro atuaram nesta equipe escalada no treinamento desta quinta.

A baixa na atividade foi mais uma vez Juanfran, que continuou tratamento para a contratura muscular. A tendência é a de que o lateral-esquerdo espanhol continue fora do time. Além dele e dos dois jogadores suspensos, Fernando Diniz não pode contar com Pablo, Everton e Rojas, todos lesionados.

A boa notícia é que Toró está na parte final da recuperação de sua lesão na coxa e pode ser relacionado para a partida de domingo. Ele realizou nesta quinta-feira atividade em separado dos demais e existe a possibilidade de fazer seu retorno ao time tricolor nesta partida contra o Atlético-MG.

Com 46 pontos, o São Paulo roubou a quarta colocação do Corinthians na última rodada do Brasileirão após vencer o Avaí por 1 a 0. Derrotado pelo Cruzeiro, o time corintiano caiu para o quinto lugar, com 44 pontos.

Para a partida contra o Atlético-MG, um provável time terá a seguinte escalação: Tiago Volpi; Igor Vinícius, Bruno Alves, Arboleda e Reinaldo; Liziero e Tchê Tchê; Igor Gomes (Vitor Bueno), Hernanes (Raniel) e Antony; Alexandre Pato.