Dimitrov supera Del Potro e avança às quartas de final em Pequim

Em uma batalha de duas horas, o búlgaro Grigor Dimitrov, o número 8 do mundo, se deu melhor nesta quarta-feira e avançou às quartas de final do Torneio de Pequim ao superar o argentino Juan Martin del Potro, o 24º colocado no ranking da ATP, por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (8/6) e 7/5.

Esse foi o segundo triunfo consecutivo de Dimitrov sobre Del Potro, sendo que o argentino havia vencido as cinco partidas anteriores. No primeiro set, cada tenista converteu um break point, levando a definição da parcial para o tie-break, quando o búlgaro se deu melhor.

Del Potro esboçou uma reação na segunda parcial, quando chegou a liderar o placar por 5/3, com uma quebra de serviço obtida, o que o deixou muito próximo de forçar a realização do terceiro set. Mas aí Dimitrov ganhou quatro games consecutivos, fazendo 7/5 e vencendo o jogo por 2 a 0.

Nas quartas de final, Dimitrov terá pela frente o espanhol Roberto Bautista Agut. O número 13 do mundo caminhava a passos firmes para aplicar uma "bicicleta", quando o britânico Aljaz Bedene, o 50º colocado no ranking, abandonou a quadra no momento em que o tenista da Espanha liderava o placar por 6/0 e 4/0.

O Torneio de Pequim definiu outro confronto das quartas de final nesta quarta-feira. O australiano Nick Kyrgios, o número 19 do mundo, bateu de virada o alemão Mischa Zverev (27º) por 3/6, 6/2 e 6/2. O seu próximo rival vai ser o belga Steve Darcis (73º), que venceu o sérvio Dusan Lajovic por 6/3 e 6/4.

