Dimitrov e Thiem confirmam favoritismo e passam fácil por estreia no US Open

Dois dos principais favoritos nesta edição do US Open, o búlgaro Grigor Dimitrov e o austríaco Dominic Thiem passaram com facilidade pela estreia em Nova York, em três sets. Sexto cabeça de chave, Thiem eliminou o australiano Alex de Minaur, enquanto Dimitrov, sétimo, bateu o checo Vaclav Safranek.

Em apenas 1h49min, Thiem fez valer sua superioridade diante do número 186 do ranking ao fazer 3 sets a 0, com parciais de 6/4, 6/1 e 6/1. O austríaco chegou a levar um susto no primeiro set, quando teve o saque quebrado, mas aproveitou sete dos 10 break points que teve para vencer.

Agora, Thiem espera para conhecer seu adversário na segunda rodada do Grand Slam norte-americano. O austríaco vai encarar quem passar do duelo entre o cipriota Marcus Baghdatis, número 83 do mundo, e o norte-americano Talyor Fritz, 108.º do ranking.

A mesma facilidade para vencer teve Dimitrov. O búlgaro precisou de 1h48min para atropelar Safranek, apenas número 210, por 3 sets a 0, com parciais de 6/1, 6/4 e 6/2. Sem qualquer dificuldade, o nono colocado do ranking aproveitou cinco oportunidades de quebra para arrancar para o triunfo.

Como Thiem, Dimitrov também espera para conhecer se adversário na segunda rodada. O búlgaro vai encarar o vencedor da partida entre o britânico Aljaz Bedene, número 48 do mundo, e o russo Andrey Rublev, 53.º do ranking.

Outros cabeças de chave que venceram nesta quarta foram o checo Tomas Berdych e o francês Gael Monfils. Listado como 15.º favorito, Berdych eliminou o norte-americano Ryan Harrison ao vencer por 3 sets a 0, com parciais de 6/4, 6/2 e 7/6 (7/4), enquanto Monfils, 18.º, eliminou seu compatriota Jeremy Chardy também em três sets, com parciais de 7/6 (8/6), 6/3 e 6/4.

Ainda entre os favoritos, o cabeça de chave número 30, o francês Adrian Mannarino, derrotou na estreia o lituano Ricardas Berankis por 3 sets a 0, com parciais de 6/2, 6/4 e 6/2. Já outro francês, o 26.º favorito Richard Gasquet, foi surpreendido pelo argentino Leonardo Mayer em quatro sets, de virada, com parciais de 3/6, 6/2, 6/4 e 6/2.

Outros tenistas que garantiram a classificação à segunda rodada nesta quarta foram os norte-americanos Bjorn Fratangelo e Donald Young, o uraniano Alexandr Dolgopolov, o espanhol Adrian Menendez-Maceiras, o argentino Guido Pella e o japonês Yuichi Sugita.

