Digão renova contrato e fica mais três temporadas no Fluminense

O Fluminense anunciou oficialmente, nesta quinta-feira, a permanência de Digão. O zagueiro, que estava emprestado pelo Cruzeiro até o fim do ano passado, rescindiu o vínculo com o time mineiro e assinou um novo contrato com a equipe das Laranjeiras até o fim de 2022.

"É um momento de muita felicidade. Esse é o lugar onde me sinto bem, me sinto em casa. Estou muito feliz em assinar esse contrato com o clube. Espero poder corresponder ao máximo, vou dar minha vida como sempre fiz. Acredito que será um ano muito produtivo, vamos colocar o Fluminense no lugar onde ele merece estar, brigando por títulos - afirmou o defensor, de 31 anos, formado nas categorias de base do tricolor carioca.

No Fluminense desde 2009, Digão ficou no clube, em sua primeira passagem, até 2013, quando se sagrou duas vezes campeão brasileiro (2010 e 2012) e um carioca (2012). O atleta também atuou pelo Al-Hilal (Arábia Saudita), Al-Sharjah (Emirados Árabez) e Cruzeiro.

Digão retornou ao Fluminense em junho de 2018, equipe na qual soma 159 jogos, com nove gols marcados.