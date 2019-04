Diego Souza volta aos treinos no Botafogo e deve enfrentar Bahia no dia 2 de maio

Em fase de recuperação de uma lesão na coxa esquerda, o meia Diego Souza fez um treinamento à parte do restante do nesta quinta-feira no Engenhão, durante atividade da equipe do Botafogo, sob supervisão do treinador Eduardo Barroca.

Esta foi a primeira vez que a maior contratação do time para a temporada se exercitou no gramado após a lesão sofrida no jogo contra o Juventude, quinta-feira passada, em Caxias do Sul, pela Copa do Brasil.

A previsão é a de que Diego Souza possa atuar diante do Bahia, dia 2 de maio, na segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Para o jogo de estreia na competição nacional, existe uma multa que o time carioca teria de pagar para colocá-lo em campo frente ao São Paulo, equipe que o cedeu por empréstimo, mas o valor é considerado muito alto.

Diego Souza, de 33 anos, foi revelado pelo Fluminense e teve passagens por Benfica, Palmeiras, Cruzeiro, Vasco, Metalist-UCR e Sport antes de chegar ao São Paulo, com quem tinha contrato até o fim do ano.

No acordo com o Botafogo, o clube paulista terá uma cláusula que lhe permite estender o vínculo com Diego por mais uma temporada. Caso o São Paulo não manifeste desejo de ter o retorno do atacante ao fim do empréstimo com o Botafogo, o alvinegro poderá assinar contrato definitivo com o jogador por duas temporadas.