Diego Souza perde dois pênaltis e Sport é derrotado pelo Coritiba por 4 a 3

Em um jogo de muitos gols e viradas, o Sport acabou sendo surpreendido pelo Coritiba por 4 a 3, neste domingo, no estádio da Ilha do Retiro, no Recife, pela 31.ª rodada do Campeonato Brasileiro. Mas foi um duelo franco, cheio de alternativas, tanto que saíram sete gols e foram perdidas muitas chances pelos dois lados. Diego Souza marcou dois gols, mas perdeu dois pênaltis, um em cada tempo, ambos defendidos pelo goleiro Wilson.

Há quatro rodadas sem vencer, o Sport continua com 35 pontos, em 15.º lugar. Leva vantagem sobre Coritiba e Ponte Preta, com a mesma pontuação, no saldo de gols: -8 a -9. O clube paranaense ganhou fôlego e posições, saindo da zona de degola para ocupar o 16.º lugar. Supera a rival de Campinas (SP) no número de gols marcados: 32 a 31.

Esta foi a primeira partida após a saída tumultuada do técnico Vanderlei Luxemburgo, demitido após a derrota por 2 a 0 para o Junior Barranquila, da Colômbia, pela Copa Sul-Americana. Confirmado no cargo até o final da temporada, o interino Daniel Paulista optou por escalar o Sport com três atacantes. Justificou que em casa é preciso tomar atitude ofensiva. Por isso, posicionou André na frente ao lado de Osvaldo e Rogério. Mas o Coritiba mostrou força no jogo aéreo. Tanto que abriu o placar aos seis minutos com o zagueiro Werley desviando de cabeça o escanteio cobrado por Thiago Carleto. Houve falha tanto de Magrão como da defesa.

Aos 24 minutos, Diego Souza teve a chance de empatar quando o árbitro marcou pênalti de Rildo sobre Samuel Xavier. Na cobrança, o meia foi lento para a bola, Wilson caiu no lado esquerdo e espalmou. Mas o jogador se redimiu aos 28, após escanteio de Osvaldo, cabeceando na segunda trave de cima para baixo.

Mesmo com o empate, o Coritiba manteve seu jogo aéreo e fez o segundo. Após levantamento de Carleto, Werley chutou e Magrão deu rebote, aproveitado por Henrique Almeida, aos 39 minutos. O Sport reagiu rápido, aos 42. Após cruzamento de Rogério, do outro lado André pegou de primeira e deixou tudo igual.

No segundo tempo, o Sport voltou a comandar o placar. Após bela jogada de Osvaldo, que foi até a linha de fundo, Diego Souza acertou a cabeçada, aos 16 minutos. E teve a chance de ampliar aos 28, em outra cobrança de pênalti - cometido por Werley sobre André. Desta vez o meia bateu no meio do gol e Wilson rebateu. Na sobra, o próprio Diego Souza bateu fraco e o goleiro espalmou de novo.

De repente, o Coritiba empatou aos 32 minutos. Thiago Carleto cobrou falta da intermediária e a bola quicou na frente de Magrão, que deu rebote. Jonas entrou em velocidade e deixou tudo igual. O gol deu ânimo ao visitante, que fez o gol da vitória com o jovem Yan aos 45. Ele recebeu uma bola ajeitada de peito por Keirrison, ajeitou e bateu de esquerda no canto de Magrão.

Na 32.ª rodada, o Sport vai sair diante da Chapecoense, no próximo domingo, às 17 horas. No sábado, o Coritiba vai receber o Avaí, às 21 horas.

FICHA TÉCNICA

SPORT 3 x 4 CORITIBA

SPORT - Magrão; Samuel Xavier, Ronaldo Alves, Oswaldo Henríquez e Mena; Patrick (Thomás), Rithely e Diego Souza; Osvaldo (Lenis), André e Rogério (Anselmo). Técnico: Daniel Paulista.

CORITIBA - Wilson; Léo, Cléber Reis, Werley e Thiago Carleto; Jonas, Alan Santos (Yan), Tiago Real e Iago (Getterson); Rildo e Henrique Almeida (Keirrison). Técnico: Marcelo Oliveira.

GOLS - Werley, aos 6, Diego Souza, aos 29, Henrique Almeida, aos 39, e André, aos 42 minutos do primeiro tempo; Diego Souza, aos 16, Jonas, aos 32, e Yan, aos 45 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Samuel Xavier, Osvaldo Henríquez e Ronaldo Alves (Sport); Iago, Henrique Almeida, Rildo, Werley, Yan e Léo (Coritiba).

ÁRBITRO - Leandro Pedro Vuaden (Fifa/RS).

RENDA - R$ 133.166,00.

PÚBLICO - 9.982 pagantes.

LOCAL - Estádio da Ilha do Retiro, no Recife (PE).