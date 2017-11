Diego Rosa faz dois, Atlético-GO vence e complica situação do Sport

Diante de apenas 338 pagantes e 1.107 torcedores, o Atlético Goianiense voltou a vencer neste domingo e afundou o Sport na zona de rebaixamento ao ganhar por 2 a 0, no estádio Olímpico, em Goiânia, pela 34.ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O atacante Diego Rosa foi o nome do jogo ao marcar os dois gols da partida, que encerrou uma série de sete jogos sem vitórias, com dois empates e cinco derrotas. Apesar do resultado, o Atlético-GO segue na lanterna, com 30 pontos, e está praticamente rebaixado.

A situação do Sport também não é das mais tranquilas: chegou ao sétimo jogo sem vencer na competição. Considerando os duelos contra o Junior Barranquilla, pela Copa Sul-Americana, são nove jogos. A má fase mantém o time na zona do rebaixamento, com 36 pontos.

O visitante teve o controle da bola no primeiro tempo, mas foi pouco efetivo no ataque. Acuado, o Atlético-GO demorou a encaixar seu jogo. Somente no final da etapa os goianos esboçaram uma pressão. E, assim, chegaram ao gol. Aos 41 minutos, o volante Patrick saiu jogando errado e o atacante Diego Rosa ficou com a bola. Sozinho, na cara do gol, ele só bateu na saída de Magrão.

A segunda etapa começou da mesma forma que a primeira. O Sport assumiu o controle do jogo e partiu para o ataque. Para tanto, precisou se abrir. E foi aproveitando os espaços cedidos que os goianos liquidaram o jogo aos 30 minutos: o lateral Marcão Silva deu bela enfiada, Diego Rosa driblou Magrão e mandou para o gol.

Na próxima quinta-feira, às 20h, o Atlético-GO volta a campo para enfrentar o Botafogo, no Engenhão, no Rio de Janeiro. Já o Sport visita o Palmeiras, no mesmo dia e horário, no Allianz Parque, em São Paulo.

FICHA TÉCNICA

ATLÉTICO-GO 2 X 0 SPORT

ATLÉTICO-GO - Kléver; Marcão Silva, William Alves, Gilvan (Eduardo Bauermann) e Breno Lopes; André Castro, Ronaldo, Igor, Andrigo (Jefferson Nem) e Jorginho (Silva); Diego Rosa. Técnico: João Paulo Sanches.

SPORT - Magrão; Samuel Xavier, Ronaldo Alves, Neris (Igor) e Sander; Anselmo (Marquinhos), Patrick e Rithely; Osvaldo, Rogério (Lenis) e André. Técnico: Daniel Paulista.

GOLS - Diego Rosa, aos 41 do primeiro e aos 30 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Luiz Flávio de Oliveira (SP).

CARTÕES AMARELOS - Neris e Samuel Xavier (Sport).

RENDA - R$ 7.110,00.

PÚBLICO - 338 pagantes (1.107 torcedores).

LOCAL - Estádio Olímpico, em Goiânia (GO).