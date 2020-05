Diego passa a folga de sábado na praia e passeia de bicicleta sem máscara

Meia do Flamengo, Diego lado da esposa Bruna - Foto: Reprodução

O meia Diego, do Flamengo, causou polêmica, neste sábado, ao postar fotos e vídeos ao lado da esposa Bruna e de amigos na praia e passeando de bicicleta pelo Rio, sem máscara. Pouco depois, o jogador deletou as imagens em suas redes sociais.

Os jogadores do Flamengo estão de folga neste fim de semana, após uma semana de treinamentos no Ninho do Urubu. Eles foram aconselhados a só saírem de casa em situações essenciais. Oficialmente, o clube não se pronunciou sobre o caso.

Além de não obedecer as regras do clube, o atleta ainda infringiu as regras do Governo do Rio, que proíbe até este domingo a presença da população em praias, lagoas, rios e piscinas públicas.

O elenco rubro-negro se reapresenta, nesta segunda-feira, quando todos os jogadores serão submetidos a mais uma bateria de exames de covid-19. Caso houver algum exame positivo, o procedimento é de isolamento por 14 dias.