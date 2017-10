Diego inicia transição, treina no campo e pode reforçar Fla em clássico

O técnico Reinaldo Rueda ganhou nesta terça-feira esperança de poder contar com Diego no clássico entre o Flamengo e o Fluminense, nesta quinta, em rodada do Brasileirão. O meia, cortado da seleção brasileira por problema físico, iniciou nesta terça a transição entre o departamento médico e a preparação física.

O jogador se machucou no dia 2, no duelo com a Ponte Preta, pelo Brasileirão. Ele chegou a se apresentar à seleção no dia seguinte ao jogo, mas acabou vetado por conta da lesão muscular na coxa direita. Em seguida, já iniciou o tratamento fisioterápico no clube carioca.

Diego aproveitou a sequência de dez dias sem jogos pelo Brasileirão, em razão das duas rodadas finais da Eliminatórias para a Copa do Mundo, para se recuperar fisicamente. E, nesta terça, deu bons sinais de recuperação à comissão técnica. Ele trabalhou no Ninho do Urubu com o fisioterapeuta Fred Manhães.

"Conversei com o Diego, ele tá fazendo de tudo para se recuperar e, se puder, com certeza estará com a gente em campo", disse o meio-campista William Arão, na entrevista coletiva desta terça.

Rueda só deve saber se poderá contar com Diego para o clássico nesta quarta. O treinador está preocupado com a possível baixa do meia porque já terá outras baixas de peso no elenco, em razão das partidas das Eliminatórias, na noite desta terça.

Guerrero, Trauco e Cuéllar vão defender suas seleções nesta noite e devem estar desgastados para entrarem em campo na quinta, no Maracanã. De acordo com o Flamengo, o trio só deve se apresentar ao clube na manhã do dia da partida, que está marcada para as 17 horas.

