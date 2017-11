Diego faz apelo à torcida do Flamengo e confia em retorno de Réver para 'decisão'

Às vésperas do início das semifinais da Copa Sul-Americana diante do Junior Barranquilla, no Maracanã, o meia Diego falou sobre a partida que acontecerá nesta quinta-feira. E diante da venda decepcionante de ingressos até o momento, fez um apelo aos flamenguistas para que compareçam em peso e apoiem, como fizeram nas quartas diante do Fluminense.

"Acredito que grande parte dos jogadores está preparada para suportar esse tipo de pressão. Quanto mais motivados estivermos, pior será para eles (Junior Barranquilla). É importante para os torcedores verem a importância que têm. Contra o Fluminense, foi um confronto muito difícil, e a torcida nos deu força para seguirmos em frente", declarou o meia nesta terça.

A esperança flamenguista é que este apelo de Diego faça alguma diferença. Afinal, a dois dias para o confronto, foram vendidos apenas 27.500 dos cerca de 60 mil ingressos à venda.

Se pediu que a torcida faça sua parte fora de campo, Diego espera que o Flamengo conte com um reforço importante dentro dele. O zagueiro Réver voltou a treinar na última segunda-feira após se recuperar de grave problema no joelho e pode ser a surpresa em campo na quinta. A escalação, porém, deverá ser definida momentos antes do apito inicial.

"Poder contar com ele seria excelente para nós. A importância dele é clara. Nós, jogadores, também vemos dessa forma. Os jogadores que têm entrado corresponderam, mas há essa expectativa pelo Réver estar de volta para nos ajudar, como sempre fez", disse o meia.

Apesar da lesão sofrida ainda durante a Libertadores e de um ano mais irregular que em 2016, Diego considerou que esta temporada selou seu vínculo com o Flamengo e sua torcida. E para recompensá-los, o meia exaltou a importância de um título continental.

"Essa é minha ideia. Estou extremamente feliz aqui, dentro e fora de campo. Acredito que foi um ano em que dei um passo à frente em relação à identificação e afirmação no clube", considerou. "Sou extremamente grato por tudo que o Flamengo fez por mim e procuro retribuir isso dentro de campo. Vejo meu presente e meu futuro aqui no Flamengo."