Diego Costa marca, Chelsea bate West Ham e garante 10 pontos de vantagem no topo

O líder Chelsea segue em ritmo de "voo de cruzeiro" para garantir o título do Campeonato Inglês desta temporada. Nesta segunda-feira, no confronto que fechou a 27ª rodada da competição, o time venceu o West Ham por 2 a 1, fora de casa, e voltou a abrir dez pontos de vantagem sobre o vice-líder Tottenham, que no último domingo derrotou o Everton por 3 a 2.

Um dos gols da vitória do time comandado pelo italiano Antonio Conte foi marcado pelo atacante brasileiro naturalizado espanhol Diego Costa, aos 4 minutos da etapa final, depois de o belga Hazard ter aberto o placar aos 24 do primeiro tempo. No finalzinho do confronto, Lanzini, ex-Fluminense, descontou para os anfitriões.

A derrota para o rival de Londres fez o West Ham, apenas o 11º colocado, estacionar nos 33 pontos, exatamente a metade dos 66 agora somados pelo Chelsea, que só voltará a atuar pelo Inglês no dia 18 de março, contra o Stoke City, fora de casa.

O jogo inicialmente marcado para a próxima segunda-feira, contra o Watford, em Londres, foi adiado porque no mesmo dia o Chelsea irá enfrentar o Manchester United, em casa, no clássico válido pelas quartas de final da Copa da Inglaterra. Já o West Ham volta a jogar pelo Inglês no próximo sábado, contra o Bournemouth, fora de casa.

No duelo desta segunda-feira, o Chelsea abriu o placar após um belo contra-ataque, que começou por uma roubada de bola de Kanté e depois passou por Fàbregas, que acionou Hazard. O meia belga em seguida tabelou com Pedro e, após cortar para o meio, finalizou para as redes na saída do goleiro Randolph.

Já na etapa final, o segundo gol saiu por meio de uma jogada de bola parada. Fàbregas cobrou escanteio da esquerda, ninguém consegue desviar a bola no primeiro pau, mas ela sobra para Diego Costa, que se antecipou a um defensor e tocou de coxa para a rede adversária.

Já nos acréscimos do tempo normal, aos 46, o West Ham descontou. Pressionado após receber um passe, Fàbregas perdeu a bola para Carroll, que tocou para Ayew avançar pelo meio e abrir do lado direito da para Lanzini. Com calma, o argentino ajeitou o corpo e chutou forte no canto direito baixo do goleiro Courtois.

A vitória do Chelsea foi importante também porque fez a equipe manter boa vantagem sobre outro candidato ao título, o Manchester City, terceiro colocado, que no último domingo derrotou o Sunderland por 2 a 0, fora de casa, e foi aos 55 pontos.

Veja Também

Comentários