Di Grassi larga em 15º, sofre acidente, mas vence etapa do México da Fórmula E

O piloto brasileiro Lucas Di Grassi alcançou uma vitória improvável neste sábado na Fórmula E. Depois de largar na 15.ª colocação e se envolver em um acidente na largada, ele acertou ao arriscar uma nova estratégia e subiu no degrau mais alto do pódio na etapa do México, a quarta da temporada, disputada no autódromo Hermanos Rodríguez.

A corrida começou com confusão. Logo na primeira curva, o pelotão de trás se envolveu em um acidente. Stéphane Sarrazin bateu na asa traseira de Lucas Di Grassi, que tocou Nicolas Prost. O safety car precisou ir à pista pela primeira vez. O trio teve que ir aos boxes, enquanto que Oliver Turvey e José Maria López abriam vantagem nas duas primeiras colocações.

A 27 voltas do fim, Turvey teve um problema de bateria e o carro apagou no meio da pista. López assumiu a ponta e Di Grassi aproveitou a nova entrada do safety car para trocar o carro - por ser a bateria, os pilotos precisam mudar de veículo durante a prova.

A tentativa era bastante arriscada pois o tempo de prova não seria suficiente para a bateria do novo carro. Seis voltas depois, os primeiros colocados pararam nos boxes para fazer o mesmo. O brasileiro se deu bem e, como vinha em um ritmo forte, assumiu as primeiras colocações.

Di Grassi, no entanto, tinha a preocupação de que a bateria do carro aguentasse até o final. Na 28.ª volta de um total de 45, ele tinha 63% de bateria enquanto que López tinha 90%. No entanto, o brasileiro contou com a sorte de ter mais duas bandeiras amarelas na prova, conseguiu poupar energia e garantiu a improvável vitória.

O outro brasileiro do grid, Nelsinho Piquet, não teve a mesma sorte. Depois de largar em 16.º, terminou a prova na nona colocação. A segunda posição ficou com francês Jean-Eric Vergne, seguido pelo inglês Sam Bird.

Sébastien Buemi, mesmo com a 14.ª colocação na prova, se manteve na liderança da classificação geral com 25 pontos. Di Grassi agora é o vice-líder com 18, seguido por Nicolas Prost, que tem 12. Nelsinho Piquet está em nono, com três. A quinta etapa da temporada da Fórmula E acontecerá em 13 de maio, em Mônaco.

