Desfalcado, Liverpool marca gol no final e derrota o Burnley fora de casa

Mesmo desfalcado de vários titulares, entre eles o meia brasileiro Philippe Coutinho, por causa do desgaste físico provocado pela sequência de jogos nesta fase da temporada 2017/2018, o Liverpool conseguiu nesta segunda-feira um importante resultado no Campeonato Inglês ao derrotar o Burnley por 2 a 1, fora de casa, pela 22.ª rodada.

Apenas dois dias depois de bater o Leicester City em casa, o Liverpool segue com sua boa campanha na competição e subiu para 44 pontos, ainda na quarta colocação na tabela de classificação. Uma das surpresas da temporada, o Burnley se mantém na sétima posição, com 34 pontos.

Com os desfalques e o gramado pesado por causa da chuva, o Liverpool adotou uma postura mais defensiva e conseguiu segurar o ímpeto do rival. No segundo tempo, contou com a inteligência e o oportunismo do atacante Sadio Mané para abrir o placar. Aos 16 minutos, o senegalês recebeu na entrada da área de costas para o gol, fez um rápido giro e chutou forte, de canhota, no ângulo direito do goleiro Nick Pope.

Em vantagem, o Liverpool se fechou ainda mais. Só que a pressão do Burnley desta vez deu resultado e o empate veio quase no final, aos 42 minutos. Após cruzamento da esquerda, o centroavante Ashley Barnes tocou de cabeça para trás e a bola chegou até o islandês Gudmundsson, que estava livre na segunda trave e só teve o trabalho de cabecear para a meta defendida pelo francês Mignolet.

De forma até certo ponto heroica, o Liverpool conseguiu o gol da vitória já nos acréscimos, aos 47 minutos. Em falta pelo meio cobrada para a grande área, o zagueiro Lovren cabeceou para o meio da pequena área e o seu companheiro de posição, Klavan, chegou de carrinho para colocar a bola para dentro da meta de Pope.

OUTROS JOGOS - Com muito mais facilidade, o Leicester City aplicou um 3 a 0 sobre o Huddersfield Town, em casa. Com os gols de Riyad Mahrez, Islam Slimani e Marc Albrighton - todos no segundo tempo -, a equipe mandante subiu para 30 pontos e está na oitava colocação. O rival é o 11.º colocado, com 24.

Fora de casa, o Newcastle obteve uma difícil vitória por 1 a 0 sobre o Stoke City - gol marcado por Ayoze Perez, aos 28 minutos do segundo tempo. Com os três pontos, o time comandado pelo técnico espanhol Rafa Benítez chegou aos 22, na 13.ª posição, e se afastou da zona de rebaixamento. O adversário está em 16.º lugar, com 20.