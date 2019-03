Deschamps cobra França 'precisa e animada' em estreia nas Eliminatórias da Euro

Com a experiência de quem já foi campeão de uma Copa do Mundo como jogador, em 1998, e de um Mundial como treinador, no ano passado, Didier Deschamps conhece bem as armadilhas que o futebol reserva às grandes seleções. E ele deixou claro nesta segunda-feira que a França não pode se iludir com o favoritismo para o seu jogo de estreia nas Eliminatórias da Eurocopa de 2020, na próxima sexta-feira, contra a Moldávia, fora de casa, na cidade de Chisinau.

O comandante alertou que os moldávios exibiram força defensiva como mandantes em sua campanha na quarta e última divisão da Liga das Nações da Uefa, na qual tomaram apenas um gol em três partidas diante dos seus torcedores. E ele cobrou que os seus jogadores encarem o confronto com muito profissionalismo, embora seja impossível não reconhecer a enorme diferença técnica entre as duas seleções.

"Teremos de ter precisos e animados. Mas isso não é simples e nós sabemos disso. Nós sabemos o que esperar. Você tem de ser desconfiado, não há jogo ideal, vai depender muito de nós, sabemos muito bem, a Moldávia vai jogar suas chances em casa", alertou Deschamps em entrevista coletiva nesta segunda-feira ao projetar a estreia no Grupo H das Eliminatórias da Eurocopa de 2020, que também conta com Albânia, Andorra, Islândia e Turquia. Serão dez jogos disputados por cada uma das seis seleções da chave nesta primeira fase do qualificatório continental.

"Assistimos a todos os seus últimos jogos na Liga das Nações, eles (moldávios) tiveram um bom desempenho, levaram poucos gols em casa, e foram estudados com muita seriedade", destacou o treinador, na qual enfatizou em seguida que o histórico de campanhas da França em Eliminatórias "nunca foi uma estrada tranquila".

"Cabe a nós colocar a determinação e o compromisso de fazer a diferença e conseguir os três primeiros pontos, que serão tão importantes quanto os próximos 27", ressaltou Deschamps, para também prever um confronto no qual seus atletas terão "poucos espaços" em campo e precisarão de "muita movimentação" para furar a defesa adversária.

Após encarar a Moldávia na sexta-feira, a França terá pela frente a Islândia no próximo dia 25, no Stade de France, em Saint-Denis, nos arredores de Paris, pela segunda rodada do Grupo H das Eliminatórias da Eurocopa.