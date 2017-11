Desbravando Parque Estadual do Prosa, Mountain Bike encerra Jogos Radicais Urbanos

Reunindo cerca de 800 atletas na Capital, os Jogos Radicais Urbanos, realizado neste fim de semana, encerraram hoje (19) com a prova de Mountain Bike. Os três primeiros colocados de cada categoria foram premiados com troféus, medalhas e dinheiro. O evento realizado pela Prefeitura de Campo Grande e Governo do Estado reuniu atletas de alto nível de todo o Brasil nas modalidades de Stand Up Paddle, Corrida de Trilha e Mountain Bike no Parque das Nações Indígenas e Parque Estadual do Prosa.

A competição de Mountain Bike foi disputada nas categorias Pró (70 km) com sete voltas, Sport (40 km) com quatro voltas e Turismo (30 km) com três voltas. No feminino, as campeãs do Pró foram Fernanda Dourado (1º lugar), Andreza Lopes Costa (2º) e Mayara Cristina Mann (3º). No masculino, o prêmio foi para Cleomedes Vaneli de Souza (1º lugar), Josimar Schimanski dos Santos (2º lugar) e Elismar Ferreira da Silva Strong Bike (3º lugar).

Para Cleomedes Vaneli de Souza, que completou o percurso em 3h30min24seg a prova apresentou um novo cenário de beleza natural em Campo Grande. “Foi sensacional. O desafio se tornou mais difícil pela grama e a unidade, mas também foi muito desafiador”, finalizou.

Com o encerramento das provas, o diretor-presidente da Fundação Municipal de Esportes (Funesp), Rodrigo Terra, já inicia o planejamento para 2018. “Realizamos uma competição inédita para Campo Grande e no próximo ano será ainda melhor. Queremos trazer o nacional de Mountain Bike, além do Stand Up Paddle e manter a Corrida de Trilha, envolvendo cada vez mais a população nos jogos de aventura e colocando a Capital no cenários de grandes eventos esportivos do Brasil”, afirmou.

Stand Up Paddle

Pelo Stand Up Paddle a campeã da prova foi Aline Akemi Adisaka, mas o título da competição foi para atleta Lena Ribeiro Campeã Brasileira 2017, que já tinha vantagem de outras etapas. No masculino, o líder Guilherme dos Reis se consagrou campeão de 2017

Trilhas

O primeiro lugar foi para Guilherme Ademilson dos Anjos, que já pratica a modalidade há 10 anos. O ouro feminino foi para Gabriela Letícia Rocha, que levou a melhor sobre as rivais.