Desafio de mountain bike em Bodoquena contará com mais de 800 ciclistas

A prova desportista promovida pela equipe "Atitude Aventuras & Desafio" acontece no dia 22 de abril e contará com mais de 800 participantes, que disputarão a prova entre as categorias Pró (96 KM), Sport (54 KM) e Turismo (25 KM) / Divulgação/Assessoria

Bodoquena, município localizado ao sudoeste de Mato Grosso do Sul será palco da segunda edição do "Desafio Serra da Bodoquena de Mountain Bike". A prova desportista promovida pela equipe "Atitude Aventuras & Desafio" acontece no dia 22 de abril e contará com mais de 800 participantes, que disputarão a prova entre as categorias Pró (96 KM), Sport (54 KM) e Turismo (25 KM).

Conquistando cada vez mais espaço no cenário esportivo estadual e nacional, a equipe organizadora do evento escolhe "a dedo" os locais para a realização das provas. "Além de incentivar a prática esportiva que é algo que faz parte da nossa rotina, os desafios têm a finalidade de fomentar o turismo esportivo no local. Buscamos promover os eventos em regiões do nosso estado que predomine a natureza, proporcionando bem estar aos participantes e incentivando o turismo esportivo", comentou Gleice Carpi, lembrando que Bodoquena é considerada a maior reserva de Mata Atlântica do interior no país.

O turismo esportivo abrange a prática esportiva à promoção econômica e cultural de uma região. Depois das provas, muitos atletas retornam com suas famílias para desfrutar da paisagem e da culinária que a cidade oferece. "Bodoquena, por exemplo, se tornou mais conhecida depois da 1ª edição da prova. A sensação é de gratidão, porque conseguimos atingir nossa meta de reunir atletas de vários municípios do estado e de fora também, ao mesmo tempo em que fomentamos a economia local dos municípios que nos apoiam", explica Gleice.

Confira a lista de inscritos clicando no link: http://migre.me/wfHjo.

Mais informações pelo site

http://www.atitudeaventuras.com.br/ ou pelo telefone (67) 9 9985-8575.

Veja Também

Comentários