Desafio de Mountain Bike bate recorde com mais de 800 inscritos

O 2º Desafio Serra da Bodoquena de Mountain Bike superou as expectativas, com a confirmação de mais de 800 atletas inscritos. A prova desportiva de longa distância (amadora) é promovida pela equipe "Atitude Aventuras & Desafios" e será realizada no próximo sábado (22), no município de Bodoquena (MS) - onde se concentra a maior reserva de Mata Atlântica do interior no país, reunindo ciclistas de vários estados brasileiros, entre eles, São Paulo, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Minas Gerais, Sergipe, Goiás e até do país vizinho, Paraguai. A Serra da Bodoquena é considerada a maior reserva de Mata Atlântica do interior no país.

"Realmente fomos surpreendidos pelo número de inscritos nesta segunda edição da prova que será realizada em Bodoquena. Acredito que a seriedade com que organizamos os desafios, além da riqueza natural do local foram determinantes para tamanha procura", falou Giordanni Carlin, integrante da equipe organizadora.

Esta edição do desafio de mountain bike trará, além das tradicionais categorias Pró (96 KM) e Sport (54 KM ), a categoria Turismo (25 KM), voltada para ciclistas iniciantes. A proposta é que o nível de dificuldade seja entre baixo e médio. "A grande procura de pessoas que curtem pedalar, mas que não estão acostumas a participar de grandes desafios, nos fez pensar em algo que oportunizasse esse grupo. A partir de então, criamos a categoria turismo que, de imediato, teve ótima aceitação", conta Giordanni.

Conquistando cada vez mais espaço no cenário esportivo estadual e nacional, a "Atitude Aventuras & Desafios" escolhe a dedo os locais para a realização das provas. "Além de incentivar a prática esportiva que é algo que faz parte da nossa rotina, os desafios têm a finalidade de fomentar o turismo esportivo no local. Buscamos promover os eventos em regiões do nosso estado que predomine a natureza, proporcionando bem estar aos participantes e incentivando o turismo esportivo", comentou Gleice Carpi.

O turismo esportivo integra a prática esportiva à promoção econômica e cultural de uma região. Depois das provas, muitos atletas retornam com suas famílias para desfrutar da paisagem e da culinária que as cidades oferecem. "Bodoquena, por exemplo, se tornou mais conhecida depois da 1ª edição da prova. A sensação é de gratidão, porque conseguimos atingir nossa meta de reunir atletas de vários municípios do estado e de fora também, ao mesmo tempo em que fomentamos a economia local ", comemora Gleice.

