Derrick Rose jogará com LeBron James no Cavaliers; Gasol renova com o Spurs

Uma das principais estrelas do New York Knicks, Derrick Rose optou por ser unir ao astro LeBron James no Cleveland Cavaliers. Agente livre no mercado da NBA, o armador acertou contrato por uma temporada com a franquia de Ohio para ganhar US$ 2,1 milhões (cerca de R$ 6,6 milhões).

O jogador de 28 anos tinha outras propostas de equipes da liga norte-americana, entre elas Los Angeles Lakers e Milwaukee Bucks, mas ficou interessado em atuar pelos atuais vice-campeões da liga de basquete dos Estados Unidos, principalmente depois que Kyrie Irving pediu para ser negociado. Rose deve ter mais minutos em quadra se o titular realmente for embora.

O desfecho da negociação com o astro foi comemorado por LeBron James, que publicou uma mensagem em sua conta no Twitter, na qual publicou cinco emojis de rosas em alusão ao sobrenome do novo reforço do time de Cleveland.

Apesar da postagem do astro, o armador chega ao time ainda sob desconfiança. Eleito MVP (Jogador Mais Valioso) em 2011, Rose sofreu com diversas lesões. Na última temporada, com o New York Knicks, ele atuou em 64 jogos, com médias de 18 pontos, 4,4 assistências e 3,8 rebotes.

GASOL RENOVA COM SPURS - Outro jogador de destaque da NBA, o espanhol Pau Gasol acertou a renovação de seu contrato com o San Antonio Spurs pelos próximo três anos, nos quais receberá US$ 48 milhões (aproximadamente R$ 160 milhões pela cotação atual), segundo informações divulgadas pela imprensa norte-americana.

O pivô de 37 anos de idade assim fechou acordo para chegar aos 40 atuando com a camisa da equipe do Texas, pela qual está prestes a fazer a sua 17ª temporada na liga de basquete dos Estados Unidos.

Neste longo período, ele conquistou dois títulos da NBA, obtidos nas edições 2008/2009 e 2009/2010 da competição, tendo sido eleito também seis vezes para jogar o All-Star Game da liga de basquete norte-americana.

