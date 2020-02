Derlis confirma saída e se despede do Santos: 'Orgulho que nem todos podem ter'

O atacante Derlis González não faz mais parte do elenco do Santos. Nesta quinta-feira, o jogador paraguaio se despediu do clube e dos torcedores através das redes sociais, em um texto em que relembrou a sua trajetória pelo time da Vila Belmiro e que se encerra seis meses antes do prazo previsto inicialmente.

Cedido por empréstimo pelo Dínamo de Kiev, Derlis tinha vínculo com o Santos até o meio do ano. Mas o clube aceitou encerrar o acordo antes, agora o deixando livre pra acertar o seu retorno ao futebol paraguaio, onde deve defender o Olímpia, que tem negociações avançadas com o time ucraniano para adquiri-lo.

"Em 2018, aceitei o grande desafio de vestir o manto sagrado. Conheci pessoas incríveis, dentro e fora do campo. Conheci ainda mais a história do maior brasileiro do mundo e pude viver momentos inesquecíveis ao lado nação santista, com uma camisa que foi usada por lendas do futebol", escreveu, em seu perfil no Instagram, Derlis, que será adversário do Santos na fase de grupos da Copa Libertadores caso a transferência para o Olimpia se concretize.

Nessa passagem pelo Santos, Derlis somou nove gols em 56 jogos disputados. Nesta temporada, só atuou uma vez, na estreia do time no Paulistão, depois não sendo mais aproveitado, diante da iminente saída da Vila Belmiro, algo que se concretizou agora.

"Tenho o orgulho em dizer que o Santos faz parte da minha carreira. Um orgulho que nem todos podem ter. Hoje é dia de encerrar meu ciclo na Vila Belmiro. Sentirei saudades e espero que vocês também sintam falta do 'meu paraguaio', como vocês adoravam me chamar. Muito obrigado pelo carinho e pelo apoio que tive nesse tempo. Minha carreira continua, mas minha torcida pelo Santos, também. Pelos meus amigos que ficam e por essa torcida tão querida. Vai para cima deles, Santos. Muito obrigado", concluiu.