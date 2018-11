Depois de susto, Milan goleia e fica perto da vaga no mata-mata da Liga Europa

Com uma goleada por 5 a 2, nesta quinta-feira, no estádio San Siro, em Milão, o Milan derrotou o Dudelange e encaminhou a sua classificação para a fase eliminatória, a primeira de mata-mata, da Liga Europa. A uma rodada da final da fase de grupos, o time italiano soma 10 pontos no Grupo F, um atrás do líder Betis, que venceu o Olympiacos, na Espanha, por 1 a 0.

Apesar do placar elástico, o Milan deu um susto em seu torcedor no início do segundo tempo, quando chegou a ser superado por 2 a 1. Os milaneses abriram o placar com Cutrone, mas viram Stolz e Turpel colocarem a equipe de Luxemburgo em vantagem.

Sob vaias, a tradicional equipe italiana partiu para o ataque e em 15 minutos marcou quatro gols, por intermédio de Stelvio (contra), Çalhanoglu, Schnell e Borini.

No outro jogo da chave, o Betis venceu graças a um gol de Canales. Pouco antes, o goleiro Jose Sá defendeu um pênalti cobrado por Leon. No dia 13 de dezembro, a última rodada tem dois jogos previstos. O Betis, classificado, visita o Dudelange, enquanto que o Milan vai precisar de um empate frente ao Olympiacos, na Grécia.

As duas vagas do Grupo A foram definidas. O Bayer Leverkusen assumiu a liderança ao empatar em casa, por 1 a 1, diante do búlgaro Ludogorets Razgrad. O brasileiro naturalizado búlgaro Marcelinho, ex-Corinthians, fez o gol do time visitante, mas Weiser garantiu um ponto para a equipe alemã.

A surpresa da rodada ocorreu na Suíça, onde o Larnaca derrotou o Zurique por 2 a 1. Giannou e Trickovski fizeram os gols do time do Chipre, enquanto que Khelifi marcou para os suíços.

Com estes resultados, o Bayer Leverkusen alcançou os 10 pontos, um a mais que o Zurique. O Larnaca tem cinco e o Ludogorets Razgrad, três. Na última rodada, o clube alemão viaja para encarar os cipriotas e os búlgaros enfrentam os suíços.

No Grupo B, o Red Bull Salzburg continua com 100% de aproveitamento ao obter a quinta vitória consecutiva. O time austríaco venceu o RB Leipzig, por 1 a 0, com gol de Gulbrandsen. O Rosenborg, ao contrário, somou a quinta derrota na competição ao perder em casa para o Celtic por 1 a 0 - gol de Sinclair.

Classificado, o Red Bull Salzburg soma 15 pontos. O Celtic tem nove, enquanto que o RB Leipzig acumula seis. O Rosenborg ainda não pontuou. Na última rodada, o clube escocês só vai precisar de um empate, na Escócia, frente aos austríacos para alcançar as oitavas de final.

O RB Leipzig vai receber o Rosenborg na Alemanha. Vai ter de vencer e torcer para que o Celtic perca. Desta forma, os dois times ficarão com nove pontos e a equipe alemã ficará com a vaga no confronto direto.