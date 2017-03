Denunciado pelo TJD por cotovelada, palmeirense Vitor Hugo pode perder Paulistão

Pouco mais de uma semana após o clássico entre Corinthians e Palmeiras pelo Campeonato Paulista, o zagueiro Vitor Hugo, da equipe alviverde, foi denunciado pelo Tribunal de Justiça Desportiva (TJD) da Federação Paulista de Futebol pela cotovelada que desferiu em Pablo, do time alvinegro, no segundo tempo da partida realizada no Itaquerão.

A procuradoria do TJD decidiu enquadrar o defensor no artigo 254-A, que relata a prática de agressão física dentro de campo. No lance, ocorrido no dia 22 de fevereiro, o árbitro Thiago Duarte Peixoto não marcou nem mesmo a falta, ocorrida no campo de ataque palmeirense nos minutos finais do jogo.

O próprio jogador veio a público no dia seguinte ao clássico e pediu desculpas pela agressão que cometeu sobre o rival, admitindo que sua manifestação não mudava a agressão, mas que poderia aprender com o caso e, se possível, contaria com a compreensão dos torcedores.

Se for punido, Vitor Hugo poderá pegar de 4 a 12 jogos de suspensão. Em caso de pena máxima, o zagueiro poderá perder o Campeonato Paulista: o Palmeiras ainda possui um limite de 11 partidas a realizar, caso chegue à final da competição estadual. O julgamento, no entanto, está marcado para o dia 13 de março, o que garante a participação do atleta no clássico contra o São Paulo, no próximo final de semana, no Allianz Parque.

Vitor Hugo acertou a cotovelada no também defensor Pablo no clássico em que o Corinthians venceu o Palmeiras por 1 a 0, no Itaquerão, mesmo atuando com um homem a menos durante todo o segundo tempo, depois de o volante Gabriel ter sido expulso de forma injusta pelo árbitro Thiago Duarte Peixoto, que teve atuação desastrosa no confronto.

Veja Também

Comentários