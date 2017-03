Demoliner vence e se garante nas quartas de final de duplas do Brasil Open

Jogando ao lado do neozelandês Marcus Daniell, o tenista brasileiro Marcelo Demoliner superou a parceria formada pelo paulista Eduardo Russi e pelo sérvio Dusan Lajovic, nesta quarta-feira, e avançou às quartas de final do Brasil Open, ATP 250 realizado em quadras de saibro no Esporte Clube Pinheiros, em São Paulo. Demoliner, de 28 anos, é o 67º colocado do ranking mundial de duplas.

Quarta cabeça de chave do torneio, a parceria de Demoliner e Daniell não teve qualquer dificuldade. Venceu por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/1 e, por uma vaga na semifinal, enfrenta o peruano Sergio Galdos e o chileno Hans Podlipnik-Castillo.

Também pelas oitavas de final, mas com maiores dificuldades, a dupla do espanhol Pablo Carreño Busta e do uruguaio Pablo Cuevas, principal favorita da competição, superou os suecos Johan Brunstrom e Andreas Siljestrom por 2 a 1, com 6/4, 3/6 e 10/7. Seus próximos adversários serão os italianos Simone Bolelli e Fabio Fognini.

Ainda nesta quarta-feira, já pelas quartas de final, os argentinos Facundo Bagnis e

Guillermo Duran derrotaram o compatriota Horacio Zeballos e o chileno Julio Peralta por 2 a 0, com parciais de 7/6 e 7/5. Na semifinal, eles podem encarar Demoliner e Daniell.

SIMPLES - No primeiro duelo encerrado nesta quarta-feira pela chave simples do Brasil Open, o português João Souza não deu chances para a surpresa. Quarto cabeça de chave, ele superou o argentino Renzo Olivo com tranquilidade, por 6/2 e 6/4, e avançou às quartas de final de simples do Brasil Open.

