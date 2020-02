Demoliner ganha em Córdoba e vai em busca do 3º título de duplas na carreira

O tenista brasileiro Marcelo Demoliner fará neste domingo mais uma final em sua carreira. Ao lado do holandês Matwe Middlkoop, o gaúcho de 31 anos avançou neste sábado à decisão da chave de duplas do ATP 250 de Córdoba, disputado em quadras de saibro na Argentina, ao derrotar a parceria formada pelo uruguaio Ariel Behar com o equatoriano Gonzalo Escobar por 2 sets a 0 - com parciais de 6/4 e 6/3, em 1 hora e 9 minutos.

Cabeças de chave número 3 do torneio, Demoliner e Middelkoop tentarão conquistar o segundo título jogando juntos contra os argentinos Leonardo Mayer e Andres Molteni, quartos pré-classificados. Será a 12.ª final da carreira do tenista gaúcho, que já tem dois títulos de nível ATP e outros nove vice-campeonatos.

O primeiro set neste sábado foi dominado pelos sacadores até a reta final, quando vieram as primeiras quebras de saque. Demoliner e Middelkoop conseguiram o primeiro break e sacaram em 5/3, mas perderam o serviço. Contudo, logo na sequência voltaram a quebrar o saque dos rivais e assim fecharam a parcial inicial em 6/4.

As chances de quebra começaram mais cedo no segundo set e logo no quarto game o gaúcho e o holandês pressionaram os rivais, porém sem sucesso. Após salvarem um break-point no sétimo, Demoliner e Middelkoop obtiveram uma quebra no oitavo. Na sequência, eles salvaram dois breaks e selaram a vitória no primeiro match-point que conseguiram.