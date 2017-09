Dembélé sofre lesão, passará por cirurgia e só retorna ao Barcelona em 2018

O Barcelona parece não ter tido muita sorte em sua busca por um substituto de Neymar. Neste domingo, o clube catalão informou que o atacante Ousmane Dembélé sofreu uma ruptura no tendão do bíceps femoral do músculo esquerdo e só vai retomar aos gramados em 2018.

A lesão de Dembélé ocorreu na vitória sobre o Getafe no sábado, por 2 a 1, pelo Campeonato Espanhol. O francês sofreu a contusão ainda aos 28 minutos do primeiro tempo e foi substituído por Deulofeu. Após ser reavaliado neste domingo, detectou-se a ruptura e a necessidade de cirurgia. Seu prazo de recuperação é de até quatro meses.

"O jogador será submetido a tratamento cirúrgico pelo Dr. Sakari Orava nesta próxima semana, na Finlândia", publicou o clube em seu site oficial. "O tempo de baixa previsto será entre 3 meses e meio e 4 meses."

Dembélé foi contratado do Borussia Dortmund por 105 milhões de euros (cerca de R$ 390 milhões) e assinou um contrato de cinco temporadas com o time espanhol. O acordo prevê ainda o pagamento de outros bônus variáveis que podem fazer a transação chegar a 147 milhões de euros.

Essa foi a grande aposta do Barcelona ao perder o atacante brasileiro Neymar, depois do Paris Saint-Germain pagar os 222 milhões de euros de sua multa contratual, valor que tornou o negócio uma transação recorde na história do futebol.

