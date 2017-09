Delegação embarca para Curitiba e Campo Grande sedia etapa de Circuito de Volei de Praia

A primeira parte da delegação que representa Mato Grosso do Sul nos Jogos Escolares da Juventude (JEJ) partiu para Curitiba, na tarde deste domingo. Os atletas com idade entre 12 e 14 anos viajam com apoio do Governo do Estado, sob comando da Fundesporte.

A emoção e a ansiedade estavam nos olhos dos pequenos atletas que viajam em busca de medalhas mas modalidades individuais. No atletismo, Enzo Ribeiro mira o pódio. "É meu último ano de Jems, vou tentar ganhar", disse referindo-se ao fato de estar entre os mais velhos da categoria.

No judô, as estreantes Lis Fernanda e Caoane Marques não hesitam em responder sobre suas expectativas: ganhar. Elas ainda disseram estar gostando da experiência e da oportunidade.

Além da disputa, o JEJ é para os pequenos atletas oportunidade de intercâmbio e experiência de viagem, como contou o ciclista Talison Hora. "É ótimo. Vou conhecer Curitiba, ter uma nova experiência e poder aprender coisas que vão me ajudar a melhorar".

Kawah David concorda com o colega de modalidade e promete empenho. "É minha primeira vez e espero representar bem o Estado".

A intenção é a mesma de Eloísa Muller que nada os 100m costas e os 50m peito e costas. "Vou dar o meu melhor. É uma ótima experiência".

A delegação com quase 90 integrantes chega à capital paranaense no fim da manhã desta segunda-feira. A abertura dos jogos está marcada para as 17h (MS) de terça. As competições nas modalidades individuais começam no dia 13 e incluem atletismo, badminton, ciclismo, ginástica rítmica, judô, natação, luta olímpica, tênis de mesa e xadrez.

A partir do dia 17, a disputa é nas modalidades coletivas. Os times de basquete, futsal, handebol e vôlei viajam na sexta.

Em 2016, MS conquistou 14 medalhas e, em 2015, 11. A expectativa é de bons resultados também este ano. Cobertura completa da participação do Estado no JEJ no site da Fundesporte e no Portal MS.

MS sedia etapa do Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia

Campo Grande (MS) - Começa nesta quarta-feira, no Parque das Nações Indígenas, a temporada 2017-2018 do Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia. As melhores duplas do país disputam, na Cidade Morena a principal competição da modalidade.

O público que comparecer à arena especialmente montada no parque vai poder acompanhar a elite do esporte nacional, incluindo os sul-mato-grossenses Talita, Saymon e Victória. Em novo formato, a competição terá 24 duplas na fase principal que começa na sexta.

As 16 parcerias mais bem ranqueadas já estão garantidas. No masculino: Álvaro Filho/Saymon (PB/MS), Alison/Bruno Schmidt (ES/DF), Evandro/André Stein (RJ/ES), Pedro Solberg/George (RJ/PB), Vitor Felipe/Guto (PB/RJ), Oscar/Thiago (RJ/SC), Hevaldo/Arthur Lanci (CE/PR), Léo Gomes/Ferramenta (RJ), Gilmário/Bernardo Lima (PB/CE), Moisés/Bruno (BA/AM), Benjamin/Averaldo (MS/TO), Jô/Léo Vieira (PB/DF), Anderson Melo/Pedro Marins (RJ), Pedro Henrique/Felipe Cavazin (PB/PR), Jeremy/Harley (RJ/DF) e Allison/Márcio Gaudie (RJ). No feminino: Larissa/Talita (PA/AL), Ágatha/Duda (PR/SE), Ana Patrícia/Rebecca (MG/CE), Elize Maia/Taiana (ES/CE), Fernanda Berti/Bárbara Seixas (RJ), Josi/Lili (SC/ES), Juliana/Carol Horta (CE), Val/Ângela (DF/RJ), Victoria/Tainá (MS/SE), Carol Solberg/Maria Elisa (RJ/PE), Naiana/Rachel (CE/RJ), Sandressa/Neide (AL), Andrezza/Izabel (AM/PA), Renata/Andressa (RJ/PB), Erica Freitas/Rafaela (MG/PA) e Vitoria/Juliana Simões (RJ/PR).

Na quarta-feira, as duplas femininas jogam o classificatório. As oito melhores seguem para a fase principal. No masculino, a seletiva é na quinta-feira. Os jogos seguem até domingo e a entrada é franca.

O Estado voltou a receber a etapa no ano passado e, graças à organização, que contou com apoio do Governo do Estado, por meio da Fundesporte, e ao público que lotou a arena foi eleita uma das melhores do ano. O sucesso aliado aos empenhos pessoal do governador Reinaldo Azambuja e do diretor-presidente da Fundesporte, Marcelo Miranda e institucional da Federação de Vôlei de Mato Grosso do Sul garantiram a volta da etapa, em 2017.

A disputa, em 2016, marcou o retorno de Mato Grosso do Sul ao circuito nacional dos grandes eventos esportivos e trouxe a etapa para as areias da Cidade Morena, após seis anos.

Veja o vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=pPrX2gRi37U

Veja Também

Comentários