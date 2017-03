Del Potro arrasa holandês e enfrentará Federer no Masters 1000 de Miami

O argentino Juan Martín Del Potro voltou a mostrar sua qualidade na estreia do Masters 1000 de Miami. Em jogo atrasado por causa da chuva e encerrado nos primeiros momentos deste domingo (horário de Brasília), o número 34 do mundo não tomou conhecimento do holandês Robin Haase e venceu por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/4.

Del Potro precisou de somente 1h21min para fechar a partida e confirmar o favoritismo, uma vez que é o cabeça de chave número 29. Depois de atravessar uma série de problemas físicos e voltar em grande forma no ano passado, o argentino não faz grande temporada e luta por seu primeiro título em 2017.

Para seguir na disputa, no entanto, ele terá que superar um rival dos mais complicados na próxima fase. Na terceira rodada, Del Potro terá pela frente simplesmente o suíço Roger Federer, que eliminou na estreia o norte-americano Frances Tiafoe, também no sábado.

Mesmo aos 35 anos, Federer vive grande fase na temporada, que o levou à sexta colocação no ranking, e vem de conquistas no Aberto da Austrália e no Masters 1000 de Indian Wells em 2017. Esta será a 21.ª vez que os tenistas se enfrentarão, e Del Potro tem clara desvantagem, já que venceu somente cinco vezes.

Quem não conseguiu confirmar o favoritismo no sábado foi o austríaco Dominic Thiem. Cabeça de chave número 6 em Miami, ele não resistiu à promessa croata Borna Coric e caiu diante do 62.º colocado do ranking por 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 7/5, em uma hora e meia de partida.

Coric tem somente 20 anos e busca seu primeiro título no circuito, mas já tem no currículo algumas vitórias contra grandes tenistas, como Rafael Nadal e Andy Murray. Depois de passar pelo número 8 do mundo, ele terá pela frente agora o francês Adrian Mannarino, 65.º colocado do ranking.

Em outra partida atrasada pela chuva na rodada de sábado, o espanhol Roberto Bautista Agut, 14.º cabeça de chave, passou pelo casaque Mikhail Kukushkin por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 7/6 (7/3). Já o australiano Nick Kyrgios, 12.º favorito, fez 6/4 e 6/3 no bósnio Damir Dzumhur, enquanto o croata Ivo Karlovic, 17.º, derrotou o russo Andrey Kuznetsov por 7/6 (7/4) e 6/1.

