Defoe ressurge na seleção, marca e Inglaterra vence Lituânia nas Eliminatórias

Faltou um pouco de inspiração. Mas, ainda assim, a seleção inglesa confirmou o favoritismo neste domingo e derrotou a Lituânia por 2 a 0, no estádio de Wembley, em Londres, em jogo válido pelo Grupo F das Eliminatórias Europeias da Copa do Mundo de 2018. Jermain Defoe e Jamie Vardy anotaram os gols do triunfo.

Com o resultado, a Inglaterra segue tranquila na liderança da chave: soma 13 pontos e tem cinco a mais do que a Eslovênia, que ainda neste domingo enfrenta a Escócia, fora de casa. Além disso, a seleção de Joe Hart, Walker, John Stones, Oxlade-Chamberlain e Lallana, entre outros destaques, ainda não sofreu gols na competição.

O próximo adversário da Inglaterra pelas Eliminatórias será a Escócia, em Glasgow, no dia 10 de junho. Já a Lituânia, em quarto com cinco pontos, recebe a Eslováquia na mesma data.

Embora tivesse amplo favoritismo e jogasse em casa, a seleção inglesa teve um início apático. O jogo parecia que ficaria complicado quando apareceu um herói improvável: o experiente Jermain Defoe, que não atuava pelo time nacional desde novembro de 2013 e só foi lembrado devido aos desfalques de Wayne Rooney, Daniel Sturridge e Harry Kane, todos lesionados.

Assim, aos 22 minutos, após boa jogada de Sterling, o atacante de 34 anos apareceu bem na área e só completou para as redes. Gol que coroava a boa temporada de Defoe, jogador do Sunderland que marcou 14 gols em 28 jogos no Campeonato Inglês.

Em vantagem, a seleção inglesa passou a trocar passes. Não corria grandes riscos, mas tampouco assustava a Lituânia. Ainda assim, aos 20 do segundo tempo, Vardy aproveitou boa troca de passes e definiu o placar. O atacante do Leicester havia acabado de entrar no lugar de Defoe, que deixou o campo muito aplaudido pela torcida.

Em jogo válido pelo Grupo E também já encerrado neste domingo, por sua vez, a Armênia aproveitou o apoio da torcida e derrotou o Casaquistão por 2 a 0. Os demais jogos da chave ainda serão disputados neste domingo.

Veja Também

Comentários