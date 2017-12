Definidos os campeões da última etapa do Estadual de Beach Tennis

vencedoras da categoria Feminina principal - Divulgação / ASSECOM

Terminou nesse domingo (10), no Balneário Municipal de Bonito, a 300 km da capital, a 5ª e última etapa do Circuito Sul-mato-grossense de beach tennis. Denominada 4ª Copa Recanto dos Pássaros, a competição reuniu 38 duplas de 4 municípios do Estado: Bonito, Aquidauana, Dourados e Campo Grande.

Foram sete categorias em disputa. Pela dupla iniciante livre, Ian Fernandes e Rafael de Bonito ficaram com o título e Nilda Ávila de Aquidauana e Mary Duarte de Bonito ficaram em segundo. Pela feminina mix, categoria festiva onde as duplas são escolhidas por sorteio, o título ficou com Aline D’àvila de Campo Grande e Mary Duarte de Bonito, com Eva Regina, de Campo Grande e Lia Yamaguchi de Bonito em segundo.

Pela categoria masculina B, a dupla de Bonito, formada pelos atletas Marcos Viana e Ian Fernandes, faturou o título ao vencer os campo-grandenses Walter Junior e Thainã Athayde. Na dupla mista, Kauany Viana e Lucas Alexander de Bonito levaram a melhor ao vencer Márcio Galvão e Maria Teresa da capital.

Disputa acirrada também na categoria principal onde Eva Regina e Raissa Caroline de Campo Grande foram as campeãs, Maria Bruzarosco de Dourados e Aline D’àvila de Campo Grande, ficaram em segundo. Na dupla masculina, Jailson Paz da capital e Ian Yamaguchi de Bonito ficaram em primeiro, com Antonio Silva da capital e Lucas de Bonito em segundo. Na dupla mista, primeiro e segundo lugar ficaram com as duplas da capital. Eva Regina e Jailson Paz em primeiro e Raissa Caroline e Matheus Medeiros em segundo.

A etapa encerrou o calendário esportivo do beach tennis em Mato Grosso do Sul e definiu os melhores atletas de 2017. Nos próximos dias, os oito primeiros colocados do ranking serão convocados para a disputa em do reinado do beach tennis no estado em janeiro de 2018.

No encerramento da etapa foi feita uma homenagem ao professor Maxsandro Pio, diretor técnico da Federação, que está hospitalizado com toxoplasmose. O professor foi representado pela atleta Giovana Gonzales do Point Max. No próximo fim de semana haverá um torneio nas areias do Talent Soccer, estádio do Cene, para arrecadar recursos para auxiliar nos custos com o tratamento.

A competição teve apoio da prefeitura de Bonito, da secretaria de esportes e da Anita. Para 2018, já estão previstas, pelo menos, sete etapas em diferentes municípios do estado.