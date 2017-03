Definidas sedes dos Jogos Escolares da Juventude

Campo Grande (MS) – O Comitê Olímpico do Brasil (COB) divulgou, nessa quinta-feira (30), as sedes dos maiores eventos esportivos estudantis do país: os Jogos Escolares da Juventude (JEJ). Curitiba (PR) e Brasília (DF) venceram a disputa. A capital paranaense recebe, entre 12 e 21 de setembro, a etapa 12 a 14 anos. O Distrito Federal fica com a etapa 15 a 17 anos, para realizar entre 16 e 25 de novembro.

Segundo o COB, propostas financeiras, condições operacionais, instalações esportivas e não-esportivas, foram decisivas para que as vencedoras superassem João Pessoa (PB) e Santos-Praia Grande (SP).

A notícia foi bem recebida na Fundação de Desporto e Lazer (Fundesporte). “São duas cidades com boa infraestrutura, assim como as candidatas que não venceram. Para nós essa definição é importante para podermos planejar nossa viagem e participação. Temos certeza de que teremos bons jogos, assim como nos anos anteriores”, analisou o gerente geral de Desenvolvimento de Atividades Esportivas da Fundesporte, professor Paulo Ricardo Nuñez.

Equipes e atletas escolares dos Estados brasileiros e do Distrito Federal participam do JEJ. A delegação de Mato Grosso do Sul é comandada pela Fundesporte, mesma responsável pelas seletivas estaduais. Para representar MS, os alunos atletas precisam vencer os Jogos Escolares de Mato Grosso do Sul (Jems) – etapa 12 a 14 anos – ou os Jogos da Juventude de Mato Grosso do Sul (Jojums) – etapa 15 a 17 anos.

A previsão é de que sejam realizadas três seletivas estaduais para cada faixa etária: individuais, futsal/handebol e basquete/vôlei. As sedes ainda estão sendo definidas. As competições começam em junho.

Aline Morais – Fundação de Desporto e Lazer (Fundesporte)

Foto: Arquivo

Veja Também

Comentários