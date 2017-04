Definidas quartas-de-final da Liga do Desporto Universitário de Futebol

Campo Grande (MS) – Unama, UFU, Universo, Unifor, UFRN, Upis, UFSC e UCDB são as oito melhores equipes da Liga do Desporto Universitário de Futebol que está sendo disputada na Cidade Morena, desde segunda-feira (17). Os quatro semifinalistas serão conhecidos na tarde desta quinta-feira (20), após os jogos no campo do Cene, no Jardim Los Angeles.

A UCDB, time da casa, acabou se classificando em segundo no grupo D, após perder para o Universo, por 3×2, em jogo bastante disputado. Agora briga por um lugar na semifinal contra a equipe da UFRN.

Veja os confrontos das quartas-de-final:

Os vencedores disputam um lugar na final, na manhã desta sexta-feira (21), no Morenão, com entrada franca.

A organização da LDU Futebol é da Confederação Brasileira de Desporto Universitário (CBDU) em parceria com a Federação Universitária de Esportes de Mato Grosso do Sul (Fuems), com apoio do Governo do Estado, por meio da Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul (Fundesporte).

Aline Morais – Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul (Fundesporte)

Foto: CBDU

