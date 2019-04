Definidas cidades sede do Nacional e das Etapas Regionais dos Jogos Escolares da Juventude 2019

Dentre as quatro cidades escolhidas pelo COB, Blumenau, Palmas e Cascavel receberão pela primeira vez o evento.

Os Jogos Escolares 2019 serão realizados mais uma vez de Norte a Sul do país. O que é um motivo imensa satisfação para o COB e reforça nossos objetivos de aumentar a abrangência desta importante competição para a identificação de talentos para o esporte nacional.

De acordo com o presidente do COB, Paulo Wanderley Teixeira, o novo formato dos Jogos Escolares vem se mostrando muito bem sucedido, além de mais atrativo e acessível para as cidades.

Desde o ano passado, a maior competição estudantil do país é disputada em um novo formato. Agora, são três etapas regionais, destinadas a classificar as modalidades coletivas, e uma nacional, reunindo mais de seis mil atletas dos 26 estados mais o Distrito Federal. Em 2018, Natal (RN), Manaus (AM) e Joinville (SC) receberam os Jogos Escolares da Juventude.

Os Jogos Escolares da Juventude já revelaram vários atletas para o alto rendimento, como a campeã olímpica Sarah Menezes e a campeã mundial Mayra Aguiar, ambas do judô. Além delas, nomes como Hugo Calderano, Raulzinho, Ana Claudia Lemos e Leonardo de Deus, que integraram o Time Brasil nos Jogos Olímpicos Rio 2016, deram seus primeiros passos no esporte nos Jogos Escolares. Da delegação brasileira que participou dos Jogos Olímpicos da Juventude Buenos Aires 2018, 33 atletas entre 59 possíveis em 11 modalidades são oriundos da maior competição escolar do país.

Segundo o COB, anualmente, os Jogos Escolares da Juventude reúnem mais de 2 milhões de jovens nas seletivas municipais e estaduais, representando cerca de 40.000 escolas públicas e privadas de quase 4 mil municípios. A fase nacional, organizada pelo Comitê Olímpico do Brasil, reúne anualmente mais de 6 mil alunos-atletas de 12 a 17 anos de todo o Brasil, que competem em 14 modalidades, em um clima de interação, respeito e amizade.

Mato Grosso do Sul está na escala para participar da etapa regional designada amarela, que será disputada entre os dias 02 a 06 de setembro em Cascavel (PR) e o Nacional em Santa Catarina entre os dias 16 a 30 de novembro.

Confira as datas das etapas regionais e da nacional dos Jogos Escolares 2019:

Regional Amarela (Sul/Sudeste/GO/MS): 02 a 06 de setembro

Cascavel (PR)

Regional Verde (Norte/DF/MT): 11 a 15 de setembro

Palmas (TO)

Regional Azul (Nordeste): 20 a 24 de setembro

Natal (RN)

Nacional: 16 a 30 novembro

Blumenau (SC)

Fonte: COB

Foto: Divulgação.