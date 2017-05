Definida comissão que criará o Plano Municipal do Esporte na Capital

Uma comissão formada por 31 representantes das mais diversas modalidades e entidades terá a missão de definir os rumos do esporte campo-grandense nos próximos anos. Nesta segunda-feira (08), com uma grande audiência pública, a prefeitura deu o pontapé inicial para a implantação do Sistema Municipal de Esporte e Lazer, propondo um novo direcionamento para as políticas públicas da Capital. O projeto foi discutido com autoridades, atletas, técnicos, dirigentes e até mesmo com o ministro do Esporte, Leonardo Picciani, que esteve em Campo Grande especialmente para o evento.

A Comissão, definida no seminário por votação, será composta por atletas, frequentadores de parques públicos, representantes de federações, atléticas, universidades, entidades, dentre outras. Ela será criada via decreto pelo prefeito Marcos Trad, com prazo de duração. Neste período, provavelmente 120 dias, irá discutir uma proposta para o Sistema, que será encaminhada ao Executivo. O texto final será feito pela própria prefeitura, que encaminhará a proposta para análise da Câmara. Este sistema prevê a criação de conselhos e conferências municipais, um órgão gestor e, ainda, fontes de financiamento dos projetos. A previsão é de que no final de 2018 todo o Sistema esteja em pleno funcionamento.

“O sistema será uma ferramenta de gestão de políticas públicas para o esporte e lazer. O nosso compromisso com a criação deste Sistema Municipal é definir com transparência e responsabilidade as competências dos entes federativos responsáveis pelo esporte. Além disso, trabalhar pela construção de conselhos, para acompanhar e fiscalizar as atividades que estão sendo desenvolvidas no setor. É fundamental também que haja conferências, ouvindo, efetivamente, cada cidadão, para que possamos construir uma política que represente o desejo e anseios da população. A partir dessas conferências, criar um plano municipal de esporte e lazer. Isso irá definir em longo prazo uma política de planejamento. Por fim, criar um fundo municipal, que defina claramente de onde vem o recurso para investimento na política de esporte e lazer e saber para onde vai este recurso, quais critérios adotados”, disse o diretor-presidente da Funesp, Rodrigo Terra.

O gestor ainda acredita que a implantação do Sistema Municipal de Esporte e Lazer possa ser o início de uma revolução no desporto campo-grandense. “Hoje, o Brasil não define competência do município, do estado e da união. O que acontece? As famosas áreas de sombreamento. O governo municipal faz uma ação, o estado vem e faz a mesma ação e o Governo Federal, mais uma vez, repete a ação. Não tem uma definição clara das competências e finalidades de cada um dos entes da federação”, analisou.

Rodrigo Terra relatou ainda que todos os dias é procurado por clubes que lhe pedem apoio para que uma equipe represente o estado em alguma competição nacional. Diante disso, fica na dúvida sobre quem deveria apoiá-lo, visto que o atleta representa o Estado, mas também é da Capital . “Esse é um indicativo claro de que não temos uma definição de competências. Esse é mais um desafio que a criação do sistema vai propor”, finalizou.

No final do dia os participantes votaram a proposta para composição da Comissão Municipal de sistematização do Projeto de Lei que tinha 28 representantes no primeiro texto e, por votação, foram acrescentados mais 3 representantes. Com exceção dos governamentais, todos os representantes foram definidos no Seminário. Os demais receberão comunicado via ofício para encaminharem seus representantes até sexta-feira (12). Os estudos iniciam após a publicação dos nomes no Diário Oficial.

Conheça os representantes:

Sociedade Civil: Warley Wagner Mateus Ribeiro, Nadia Caroline Sobrinho Gauna, Fellipe Minervini Coury e Maurício Bernardo de Aguiar.

– Pessoas de notório saber na área do Esporte e Lazer : 2 convidados;

– Entidades Esportivas: José Eduardo Amancio da Mota, Marco Antonio Aguilera e Cesar Augusto Progetti Paschoal.

– Ligas e clubes esportivos: Eliana de Mattos Carvalho.

– Movimento Estudantil: Jonathan Malaquias;

– Instituições de Educação Superior: Edmeia Pacheco de Oliveira, Jairo Ricardes Rodrigues e Fernando Cesar de Carvalho Moraes;

– Conselho Regional de Educação Física: 1 (um) representante;

– Agência Municipal de Meio Ambiente e Planejamento Urbano: 1 (um) representante;

– Assessoria dos Órgãos Colegiados dos Conselhos Municipais de Campo Grande (Secretaria de Governo e Relações Institucionais): 1 (um) representante;

– Secretaria Municipal de Saúde: 1 (um) representante;

– Secretaria Municipal de Educação: 1 (um) representante;

– Secretaria Municipal de Cultura e Turismo: 1 (um) representante;

– Secretaria Municipal de Assistência Social: 1 (um) representante;

– Imprensa Esportiva: 1 (um) representante;

– Representante do Sistema “S”: 1 (um) representantes de instituições sociais dos referidos segmentos;

– Representante do Paradesporto: Yara Helena Yule e Marli Cassoli;

– Representante de grupos étnicos-raciais (comunidades indígenas e quilombolas): João Felipe Gomes Marcos

– A Fundação Municipal de Esporte (Funesp) indicará 4 (quatro) representantes (Coordenador, Subcoordenador, Secretário e Relator da Comissão Municipal).

