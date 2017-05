Defesa falha e São Paulo perde para o Cruzeiro por 1 a 0 na estreia do Brasileiro

Pressionados pelas recentes e marcantes eliminações na temporada de 2017, Cruzeiro e São Paulo estrearam neste domingo no Campeonato Brasileiro, no estádio do Mineirão, em Belo Horizonte, buscando além de uma vitória, resgatar o bom futebol e a confiança para a sequência do ano. E no terceiro encontro entre as equipes em pouco mais de 30 dias, os mineiros aproveitaram um apagão defensivo tricolor para marcar o único gol do jogo com Ábila.

Para tentar surpreender o adversário que o eliminou da Copa do Brasil, o técnico Rogério Ceni mudou três jogadores em relação o time que empatou com o Defensa y Justicia no meio da última semana. Mas a grande alteração mais sentida foi no sistema tático, que passou do 4-3-3 para o 3-5-2. Ao escalar Éder Militão, Maicon e Rodrigo Caio na defesa, o treinador conseguiu dar maior consistência para o setor. As únicas chances criadas pelo Cruzeiro vieram de falhas individuais.

Já a entrada de Marcinho no ataque, na vaga de Neilton, teve pouco efeito na produção ofensiva do time, que teve apenas nos pés do argentino Lucas Pratto lampejos de boas jogadas.

O técnico Mano Menezes também precisou modificar a sua equipe. Além de não contar com o lesionado Rafael Sóbis, Dedé apareceu como titular. O veterano zagueiro ganhou chances depois das falhas de Caicedo, que foi criticado publicamente pelo comandante depois da derrota para Nacional, no Paraguai.

Seja pela falta de entrosamento, ou pela pouca inspiração dos jogadores, os dois times não conseguiam assustar os goleiros. Mas na volta para o segundo, o São Paulo teve uma pane defensiva. Depois de um lateral, os jogadores são-paulinos ficaram apenas olhando Alisson arrancar pela esquerda e cruzar para Ábila. Livre, o atacante teve apenas o trabalho de escorar para as redes de Renan.

Depois do gol, Rogério Ceni desistiu dos três zagueiros e começou a abastecer seu ataque com jogadores. Com Gilberto, Thomaz, Luiz Araújo e Lucas Pratto na frente, o time tricolor até tentou pressionar. Mas a equipe mineira está acostumada em jogar sendo atacada e conseguiu anular qualquer possibilidade de empate.

FICHA TÉCNICA

CRUZEIRO 1 x 0 SÃO PAULO

CRUZEIRO - Fábio; Lucas Romero (Lennon), Léo, Dedé e Diogo Barbosa; Hudson, Henrique, Arrascaeta e Rafinha (Lucas Silva); Alisson e Ábila (Raniel). Técnico: Mano Menezes.

SÃO PAULO - Renan; Éder Militão (Thomaz), Maicon e Rodrigo Caio; Thiago Mendes, Jucilei, João Schmidt, Cueva (Luiz Araújo) e Júnior Tavares; Marcinho (Gilberto) e Lucas Pratto; Técnico: Rogério Ceni.

GOL - Ábila, aos 2 minutos do segundo tempo.

CARTÃO AMARELO - Rodrigo Caio (São Paulo).

ÁRBITRO - Marcelo de Lima Henrique (RJ).

RENDA - R$ 125.549,00.

PÚBLICO - 6.528 pagantes.

LOCAL - Estádio do Mineirão, em Belo Horizonte (MG).

