Dedé celebra marca e pede 'respeito' ao Cruzeiro diante do Deportivo Lara

Um dos líderes do elenco do Cruzeiro, o zagueiro Dedé celebrou no último fim de semana 150 jogos com a camisa celeste, na vitória sobre o Tombense pelo Campeonato Mineiro. No clube desde 2013, o jogador considerou que a marca poderia ser bem maior se não fosse a série de lesões sofridas, mas fez questão de celebrá-la.

"Foram três anos com as lesões atrapalhando, poderia ter muito mais jogos pelo Cruzeiro, mas estou feliz, pois 150 jogos em um clube grande como o Cruzeiro é difícil. Foram seis títulos, sendo que em alguns não joguei tanto. Mas me sinto importante", declarou nesta terça-feira.

Para comemorar, nada melhor que uma vitória pela Libertadores. Nesta quarta, o time mineiro vai receber o Deportivo Lara no Mineirão. E não bastasse a diferença técnica entre os times, os venezuelanos sofreram com a crise elétrica que assola o país, tiveram o voo atrasado e devem chegar ao Brasil apenas nas primeiras horas da quarta.

"A gente sabe que a situação na Venezuela é precária. Mas a gente espera que eles estejam em campo para enfrentar a gente, inclusive com apoio de quem puder ajudar. Não há adversário fácil, jamais falarei isso, ainda mais em Libertadores, competição mais difícil que existe. Se no Mineiro a gente respeita todos, na Libertadores ainda mais", afirmou Dedé.

Mesmo diante do adversário que, em teoria, é o mais frágil do grupo, o zagueiro pediu que o Cruzeiro dê o máximo em campo e lembrou da goleada por 7 a 0 aplicada na Universidad de Chile, na Libertadores do ano passado.

"A gente tem de procurar jogar como a gente joga contra qualquer adversário, dando a vida, sendo inteligente, trabalhando bem a bola, fazendo o que o treinador pede. Temos de pegar e trabalhar isso. Somos experientes e não acho que nosso time vai faltar com o respeito. Um exemplo disso é o jogo contra a Universidad de Chile, quando fizemos muitos gols", apontou.

Sem mistério, Mano Menezes levará o Cruzeiro a campo com Dedé como única novidade, após cumprir suspensão no empate diante do Huracán, na estreia. Desta forma, o time celeste terá: Fábio; Edilson, Léo, Dedé e Egídio; Lucas Romero, Henrique, Robinho, Rodriguinho e Rafinha; Fred.