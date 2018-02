Decisivo no clássico, Gabriel celebra bom momento no Santos: 'Voltei com fome'

Ele festejou a boa fase mas diz querer mais, tendo a conquista de títulos como objetivo - Foto: Diário do Grande ABC

O atacante Gabriel Barbosa, o Gabigol, não demorou muito para recuperar seu bom futebol no Santos. Desde que retornou ao clube que o revelou, ele fez três gols em três jogos, um deles muito decisivo, na vitória por 1 a 0 no clássico contra o São Paulo neste domingo, no Morumbi, pela oitava rodada do Campeonato Paulista, e voltou a estar em destaque.

Os gols e as boas atuações neste começo de temporada com a camisa santista não são, no entanto, suficientes para o atacante campeão olímpico. Ele festejou a boa fase mas diz querer mais, tendo a conquista de títulos como objetivo. "Eu quero marcar meu nome na história do Santos. Sem títulos, a vida do jogador é um pouco nula. Então quero fazer gols, ajudar meus companheiros e ser campeão com a camisa do Santos", disse o jogador em entrevista à TV Globo.

"Eu voltei com fome. Três jogos e três gols ainda é muito pouco. Quero jogar tudo, até bola na praia se me chamar. A minha fase não é só minha, é do time, do clube. O time tem grandes jogadores, um grande treinador, e eu quero ajudar de alguma forma", acrescentou.

Gabriel ficou pouco mais de um ano na Europa e não rendeu o esperado. Pelo contrário, acumulou briga com treinadores e fez apenas um gol na Inter de Milão, que o emprestou ao Benfica. No clube português, também não vingou e foi dispensado seis meses antes do término do contrato de empréstimo. Apesar da fase ruim na Europa, o atacante, que tem contrato com a Inter de Milão e foi emprestado ao Santos, diz ter aprendido muito fora do Brasil e já mira o retorno ao Velho Continente.

"Aprendi muito mesmo sem jogar, como (em relação à) alimentação, horário de dormir. Tive grandes companheiros de outros países, aprendi novas culturas, uma nova língua. Tenho 21 anos ainda, dá para eu ir e voltar (à Europa) várias vezes. Tenho contrato com a Inter, e logo logo estou de volta", concluiu.