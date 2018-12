Decisivo, Kepa se destaca no gol e Chelsea vence lanterna do Campeonato Inglês

O Chelsea venceu o Fulham por 2 a 0, neste domingo, em casa, e chegou aos 31 pontos no Campeonato Inglês, pontuação que garante que o time dirigido por Maurizio Sarri vai terminar a 14ª rodada do torneio na terceira posição. Pedro Rodríguez, no primeiro tempo, e Ruben Loftus-Cheek, no segundo, marcaram os gols da partida, que também teve o goleiro Kepa Arrizabalaga como destaque.

O Chelsea chegou à vitória com um gol no começo e outro na reta final da partida. Logo três minutos depois de iniciado o jogo, N'Golo Kanté fez um desarme no meio de campo, arrancou com a bola dominada e serviu Pedro, que aplicou um drible em um defendor e chutou colocado, de perna esquerda, sem chance para o goleiro Sergio Rico.

O segundo gol saiu 36 minutos da etapa final. Loftus-Cheek e Eden Hazard tabelaram no campo de ataque, até o belga dar um passe dentro da área para o companheiro deslocar Rico. Antes do lance que definiu a partida, o Fulham fazia um bom segundo tempo, mas esbarrou nas defesas de Kepa, o goleiro mais caro do mundo. Pelo Chelsea, os brasileiros Jorginho, naturalizado italiano, e David Luiz foram titulares e atuaram do início ao fim do duelo.

A sete pontos da liderança, ocupada pelo Manchester City, o Chelsea vai tentar descontar a vantagem na próxima quarta-feira, contra o Wolverhampton, fora de casa, pela 15ª rodada do torneio.

O Fulham é o lanterna da competição, com apenas oito pontos conquistados em 14 partidas. Na próxima quarta-feira, o time da região metropolitana de Londres vai enfrentar o Leicester, em casa.