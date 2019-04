De volta após polêmica, Icardi marca e Inter de Milão goleia o Genoa no Italiano

Afastado das últimas dez partidas da Inter de Milão por conta de um desentendimento com a direção do clube, Mauro Icardi retornou à equipe nesta quarta-feira e balançou as redes na goleada do time sobre o Genoa por 4 a 0, fora de casa, pela 30.ª rodada do Campeonato Italiano.

O atacante argentino, de volta após 50 dias treinando afastado, foi titular e fez de pênalti o segundo gol da equipe, que abriu o placar com Gagliardini, ampliou com o croata Perisic e fechou a vitória com outro gol de Gagliardini.

Icardi passou a treinar separado depois de ter sido informado pelo clube que não seria mais capitão da equipe pouco antes do confronto com o Rapid Viena, da Áustria, pela Liga Europa, no fim de fevereiro. O argentino não foi relacionado para a partida e alegou, posteriormente, que estava treinando à parte por conta de uma lesão no joelho.

A Inter, em contrapartida, informou que os exames médicos do jogador não constataram nenhum problema. A renovação do contrato do argentino, que segue como artilheiro do time na temporada, com 16 gols marcados, seria o ponto central da polêmica. Ele tem vínculo com o clube de Milão até junho de 2021, mas despertaria o interesse do Real Madrid.

O triunfo é essencial para a equipe na luta por uma vaga na próxima edição da Liga dos Campeões. A Inter, agora, soma 56 pontos e permanece na terceira posição. O Genoa é o 12º colocado, com 33 pontos.

Em outros jogos da rodada nesta quarta, Roma e Lazio, arquirrivais que brigam por um lugar nas competições internacionais, se deram mal. A Roma, sétima colocada, empatou em casa em 2 a 2 com a Fiorentina (décima) e a Lazio, no sexto lugar, o último na zona de classificação para a Liga Europa, perdeu fora de casa por 1 a 0 para o SPAL (15º). Em duelo direto também para se manter na disputa pelas vagas nos tornneios europeus, o Torino (oitavo) venceu a Sampdoria (nona) por 2 a 1 em casa. Já o Frosinone (19º) bateu o Parma (13º) por 3 a 2.