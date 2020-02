De volta, Antony e Igor Gomes treinam e reforçam São Paulo contra o Corinthians

O São Paulo estará reforçado para o clássico contra o Corinthians, sábado, no Morumbi, pela sexta rodada do Campeonato Paulista. Após participarem do Pré-Olímpico na Colômbia, o meia Igor Gomes e o atacante Antony se reapresentaram ao técnico Fernando Diniz e estão à disposição para o compromisso do fim de semana.

Nesta quarta-feira, Antony e Igor Gomes participaram do treino do São Paulo no CT da Barra Funda. Para que sejam aproveitados, eles precisam ser inscritos pelo São Paulo no Paulistão. Isso, porém, é uma mera formalidade.

Assim, resta, de fato, a definição se eles retornam ao time como titulares, como terminaram a temporada 2019, ou se ficarão como opção para Alexandre Pato e Hernanes, que vinham sendo seus substitutos nas últimas partidas, enquanto ajudavam o Brasil a conquistar a vaga olímpica.

E, para o clássico, o São Paulo também trabalha com a possibilidade de retorno do zagueiro Bruno Alves, que não participou da derrota para o Santo André no fim de semana por causa de um trauma no pé.

O treino desta quarta-feira do São Paulo só teve a presença da imprensa liberada no aquecimento. Mas o trabalho contou no campo com a presença de Daniel Alves, que no dia anterior teve o seu carro furtado.

A derrota para o Santo André aumentou a importância do clássico para o São Paulo, pois o time está apenas em terceiro lugar no Grupo C, com oito pontos somados em cinco jogos e fora da zona de classificação às quartas de final do Paulistão.