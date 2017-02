De virada, Rogério Dutra Silva é eliminado na estreia do ATP 250 de Buenos Aires

O tênis do Brasil perdeu nesta terça-feira o primeiro de seus dois representantes na chave principal do ATP 250 de Buenos Aires, na Argentina, disputado em quadras de saibro. Depois de passar pelo qualifying, o paulista Rogério Dutra Silva foi derrotado de virada pelo italiano Alessandro Giannessi por 2 sets a 1 - com parciais de 5/7, 7/6 (8/6) e 6/4.

Classificado às oitavas de final, o tenista da Itália, que também passou pelo qualifying, já sabe quem será o seu adversário. Terá pela frente o espanhol Pablo Carreño Busta, quarto cabeça de chave da competição. Por esta posição, foi "bye" na primeira rodada e entra direto nas oitavas.

O outro brasileiro em Buenos Aires é o cearense Tiago Monteiro, que fará a sua estreia nesta quarta-feira contra o dominicano Victor Estrella Burgos, que está embalado pelo terceiro título consecutivo conquistado no ATP 250 de Quito, no Equador.

Quem passar de fase enfrentará nas oitavas de final o espanhol Tommy Robredo, que nesta terça-feira, em um jogo entre veteranos do circuito profissional, derrotou o italiano Fabio Fognini por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/3.

O local Carlos Berlocq já avançou às oitavas de final. Ganhou do eslovaco Jozef Kovalik com um duplo 6/4 e agora terá a dura missão de enfrentar o espanhol David Ferrer, cabeça de chave número 3 da competição. O também argentino Guido Andreozzi bateu de virada o compatriota Renzo Olivo por 2 sets a 1 - parciais de 2/6, 6/4 e 6/4.

Em outros jogos, o ucraniano Alexandr Dolgopolov bateu o sérvio Janko Tipsarevic com um duplo 6/3 e terá de encarar o uruguaio Pablo Cuevas, segundo pré-classificado em Buenos Aires. E o espanhol Albert Ramos-Vinolas, cabeça 5, passou pelo argentino Guido Pella por 2 sets a 1 - parciais de 6/7 (6/8), 6/4 e 7/6 (8/6). Agora enfrentará o também local Leonardo Mayer.

NOS ESTADOS UNIDOS - Uma grande surpresa aconteceu na primeira rodada do ATP 250 de Memphis, nos Estados Unidos, disputado em quadras duras indoor. Vindo do quali, Darian King, de Barbados e apenas o número 140 do mundo, derrotou o australiano Bernard Tomic, cabeça de chave 5 e 32.º do ranking, com um duplo 6/4. Nas oitavas de final, terá pela frente o vencedor do duelo entre o alemão Dustin Brown e o casaque Mikhail

Kukushkin.

Sétimo pré-classificado, o belga Steve Darcis sofreu para eliminar Radu Albot, da Moldávia, por 2 sets a 1 - com parciais de 7/5, 3/6 e 6/4. Agora jogará contra o bósnio Damir Dzumhur, que na última segunda-feira ganhou do sul-africano Kevin Anderson. Também se classificaram o norte-americano Ryan Harrison e o australiano Matthew Ebden.

FEMININO - A chuva atrapalhou, e muito, a rodada desta terça-feira no WTA de Doha, competição de nível Premier disputada em quadra dura. Apenas um jogo, pela primeira rodada, foi completado e justamente uma zebra aconteceu. Ex-número 1 do mundo e vindo do qualifying, a sérvia Jelena Jankovic perdeu para a russa Anastasia Pavlyuchenkova por 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 6/4.

