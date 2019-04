De virada, Melo e Kubot vencem a 1ª em Barcelona; Demoliner avança na Hungria

O brasileiro Marcelo Melo e o polonês Lukasz Kubot forma a dupla cabeça de chave número 1 do ATP 500 de Barcelona, mas não tiveram facilidade na partida de estreia no torneio disputado em quadras de saibro na Espanha. Os dois precisaram de três sets, com dois tie-breaks, para derrotar de virada a parceria formada pelo português João Sousa e o austríaco Dominic Thiem por 2 a 1 - parciais de 6/7 (8-10), 7/6 (7-5) e 10 a 7 no match tie-break.

A vitória desta quarta-feira valeu a classificação às quartas de final em Barcelona. Melo e Kubot terão pela frente os espanhóis Pablo Carreño e Feliciano López, convidados da organização, que na primeira rodada eliminaram os croatas Nikola Mektic e Franko Skugor, campeões do Masters 1000 de Montecarlo no último final de semana, vencendo com o placar de 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/4.

Outro tenista brasileiro também avançou às quartas de final do ATP 500. Na terça-feira, o mineiro Bruno Soares e o britânico Jamie Murray, cabeças 2, passaram por um sufoco semelhante na estreia contra a dupla formada pelo croata Ivan Dodig e o francês Edouard Roger-Vasselin. Ganharam por 2 sets a 1 - com parciais de 7/5, 1/6 e 10 a 5 no match tie-break. Os próximos rivais serão o holandês Jean-Julien Rojer e o romeno Horia Tecau.

NA HUNGRIA - Pelo ATP 250 de Budapeste, também jogado em quadras de saibro, o gaúcho Marcelo Demoliner começou bem a sua campanha na chave de duplas. Junto com o indiano Divij Sharan, levaram a melhor sobre os experientes sueco Robert Lindstedt e paquistanês Aisam-Ul-Haq Qureshi com a vitória por 2 sets a 1 - com parciais de 6/3, 4/6 e 11 a 9 no match tie-break.

Nas quartas de final, o brasileiro e o indiano medirão forças contra os cabeças de chave 3, os irmãos britânicos Neal e Ken Skupski, que confirmaram o favoritismo na estreia e bateram o húngaro Mate Valkusz e o sérvio Nenad Zimonjic, convidados da organização, por 2 sets a 0 - parciais de 6/0 e 7/6 (7/4).