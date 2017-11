De virada, Grigor Dimitrov vence Jack Sock e avança à decisão do ATP Finals

Foi sofrido e de virada, mas o búlgaro Grigor Dimitrov conseguiu neste sábado a sua classificação à grande decisão do ATP Finals, em Londres, que reúne os oito melhores tenistas da temporada. O atual número quatro do ranking mundial derrotou o surpreendente norte-americano Jack Sock por 2 sets a 1 - com parciais de 3/6, 6/0 e 6/3.

Neste domingo, a partir das 16 horas (de Brasília), Grigor Dimitrov enfrentará na decisão outra surpresa da competição. O rival será o belga David Goffin, que na outra semifinal eliminou ninguém menos que o suíço Roger Federer, então o maior favorito ao título na quadra montada na O2 Arena, em Londres.

Além de lutar pelo maior título de sua carreira, o búlgaro terminará o final de semana comemorando a ascensão no ranking mundial da ATP. Qualquer que seja o resultado neste domingo, Grigor Dimitrov também subirá da quarta para a inédita terceira colocação, desbancando o alemão Alexander Zverev.

Este será o quinto duelo no circuito profissional entre Grigor Dimitrov e David Goffin somente nesta temporada e o sexto no total. O belga só venceu uma vez, em Roterdã, na Holanda, e levou uma surra na última quarta-feira, pela fase de grupos, por 6/0 e 6/2. Curiosamente, todos os duelos aconteceram em quadras de piso duro.

Em quadra, Grigor Dimitrov esteve muito irregular no primeiro set. Teve o saque quebrado por duas vezes, apesar de ter devolvido um, e perdeu por 6/3. A partir daí, dominou o jogo por completo, tanto que fechou a segunda parcial com um "pneu": 6/0. No terceiro set, aparentando um pouco de nervosismo, o búlgaro precisou de quatro match points para ganhar a partida.