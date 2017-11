De virada, Corinthians derrota Fluminense e é heptacampeão brasileiro

O Corinthians tornou-se nesta quarta-feira o maior campeão brasileiro do século. Com a vitória por 3 a 1 diante do Fluminense, no Itaquerão, a equipe faturou o seu sétimo título nacional. Ninguém ganhou mais taças do Brasileiro do que o clube do Parque São Jorge desde 2001. No período, foram quatro conquistas (2005, 2011, 2015 e 2017). O Corinthians também passa a ser o maior campeão da era dos pontos corridos do Nacional, deixando para trás São Paulo e Cruzeiro, com três títulos cada.

A conquista desta quarta-feira marca a década mais vitoriosa da centenária história do time alvinegro. A partir de 2007, quando foi rebaixado para a Série B do Campeonato Brasileiro, o Corinthians faturou nada menos do que dez títulos: Copa do Brasil (2009), Brasileiro (2011, 2015, 2017), Paulista (2009, 2011 e 2017), Libertadores (2012), Mundial (2013) e Recopa (2013).

O Corinthians, que começou a temporada desacreditado, chamado pejorativamente de quarta força do Estado, termina o ano com dois títulos (conquistou o Paulistão em maio) e como o melhor time do Brasil. A vitória desta quarta-feira, suada e sofrida, como a maior parte dos triunfos da equipe ao longo ao ano, coroa uma campanha incontestável. O Corinthians assumiu a liderança do campeonato na quinta rodada e desde então não foi mais alcançado.

Se falta talento ao elenco, o Corinthians se destacou pela aplicação tática e espírito de luta. Como a Fiel tanto gosta. Nesta quarta-feira, por exemplo, a equipe conseguiu a sua primeira virada no campeonato e não mostrou desespero durante o tempo em que ficou atrás do placar. O herói da conquista foi Jô que, ao marcar dois gols, não apenas garantiu a vitória como também se isolou na artilharia do campeonato com 18 gols.

O Fluminense até que tentou jogar um balde de água fria na empolgação da torcida corintiana logo no primeiro minuto de jogo, quando Henrique abriu o placar após cobrança de escanteio de Marcos Júnior. Mas aí veio o segundo tempo e a história do jogo mudou completamente. Com três minutos, o Corinthians já vencia por 2 a 1. Carille substituiu o inoperante por Jadson, mas coube à dupla Jô e Clayson comandar a virada.

Aos 50 segundos, Clayson colocou a bola na cabeça de Jô, que só escorou para o fundo da rede. Nem deu tempo de o Flu se recuperar do gol e, dois minutos, veio o segundo gol. Clayson tentou o cruzamento, a bola bateu no travessão e, no rebote, Jô marcou mais um de cabeça.

A virada logo no início do segundo tempo garantiu alívio aos jogadores. Nas arquibancadas, euforia. A Fiel explodiu de emoção com gol. Seguro, o Corinthians não correu riscos e soube suportar a pressão do Flu. Já perto do fim do jogo, aos 37, Jadson acertou a trave. Dois minutos depois, o meia calibrou o pé e fez o gol que sacramentou a vitória alvinegra.

Agora, o Corinthians iniciará um novo ciclo em 2018. Heptacampeão brasileiro, partirá em busca da Copa Libertadores.

FICHA TÉCNICA:

CORINTHIANS 3 x 1 FLUMINENSE

CORINTHIANS - Caíque França; Fagner, Pablo, Pedro Henrique e Guilherme Arana; Gabriel, Camacho (Jadson), Rodriguinho, Clayson (Maycon) e Romero; Jô (Danilo). Técnico: Fábio Carille.

FLUMINENSE: Diego Cavalieri; Lucas, Reginaldo, Henrique e Léo; Marlon Freitas (Pedro), Wendel, Gustavo Scarpa, Sornoza (Matheus Alessandro) e Marcos Junior (Peu); Henrique Dourado. Técnico: Abel Braga.

GOLS - Henrique, a 1 minuto do primeiro tempo. Jô, a 1 minuto e aos 3, e Jadson, aos 39 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Bráulio da Silva Machado (SC).

CARTÕES AMARELOS - Léo, Henrique Dourado, Reginaldo, Gabriel, Henrique.

RENDA - R$ 2.882.688,00.

PÚBLICO - 45.775 pagantes.

LOCAL - Estádio Itaquerão, em São Paulo (SP).