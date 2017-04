De ponta a ponta, Hamilton vence na China e lidera o campeonato ao lado de Vettel

ranquilo, assim pode ser definido o 54ª triunfo de Lewis Hamilton na Fórmula 1. Neste domingo, o inglês não deu chances para os adversários e liderou do começo ao fim o GP da China, garantindo a primeira vitória dele na temporada, igualando Sebastian Vettel na liderança do campeonato. O alemão da Ferrari, por sua vez, teve que remar para recuperar posições perdidas no box, e finalizou a prova na segunda colocação. Saindo de 16º, Max Verstappen deu show, ultrapassou por dentro, por fora e no final segurou o companheiro Daniel Ricciardo para conquistar um valioso terceiro lugar.

Entre os considerados "segundos pilotos", Kimi Raikkonen lutou contra um problema no torque do motor Ferrari e encerrou a corrida na quinta colocação. Já Valtteri Bottas errou sozinho durante a bandeira amarela, e se viu obrigado a fazer uma prova de recuperação, levando o carro 77 da Mercedes a um modesto sexto lugar. Completaram o Top 10, Carlos Sainz em sétimo, Kevin Magnussen em oitavo e a dupla da Force India, Sergio Pérez e Esteban Ocon, em nono e décimo respectivamente.

Felipe Massa largou mal e ao final da primeira volta já tinha caído de sexto para décimo. O brasileiro não se encontrou na corrida, e recebeu a bandeirada na 14ª colocação, à frente apenas da Sauber de Marcus Ericsson, entre os carros que completaram a prova. Fernando Alonso, por sua vez, mais uma vez tirou tudo o que podia da frágil McLaren, passando grande parte da prova entre os dez primeiros. No final, porém, o espanhol se viu obrigado a abandonar o GP da China em razão de um problema com a homocinética no carro da escuderia britânica.

A Fórmula 1 volta daqui a uma semana, em Sakhir, com o GP do Bahrein. O primeiro treino livre será no dia 14 de abril às 8h (de Brasília), com transmissão ao vivo do SporTV. A prova acontece na manhã de domingo às 12h, com transmissão ao vivo da TV Globo.

Veja Também

Comentários