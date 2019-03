De olho no topo do ranking, Halep bate eslovena e está nas oitavas em Miami

Uma das duas tenistas que segue com chances de tirar a japonesa Naomi Osaka do posto de número 1 do mundo ao término do Torneio de Miami, disputado em quadras rápidas nos Estados Unidos, a romena Simona Halep suou bastante neste domingo para conseguir a sua classificação às oitavas de final. A vaga da terceira colocada do ranking veio em uma virada contra a "lucky-loser" eslovena Polona Hercog (93.ª) por 2 sets a 1 - com parciais de 5/7, 7/6 (7/1) e 6/2, após 2 horas e 49 minutos.

Halep persegue a sua volta à liderança, perdida para Osaka após o título da japonesa no Aberto da Austrália, em janeiro. Em Miami, a atual número 1 já foi eliminada, assim como outra concorrente ao posto: a alemã Angelique Kerber, que caiu para a revelação canadense Bianca Andreescu no último sábado. A romena ainda tem a companhia da checa Petra Kvitova, segunda do ranking, na disputa.

O seu duelo pelas oitavas de final já será nesta segunda-feira. A adversária será a norte-americana Venus Williams, ex-líder do ranking e atual 43.ª colocada aos 38 anos, que neste domingo derrotou a russa Daria Kasatkina por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/1.

Outra ex-número 1 a avançar em Miami foi a checa Karolina Pliskova. A atual sétima colocada ganhou de virada da francesa Alizé Cornet, 53.ª do ranking, por 2 sets a 1 - com parciais de 6/7 (3/7), 6/1 e 6/4, após 2 horas e 36 minutos - e agora enfrentará a casaque Yulia Putintseva, que venceu a letã Anastasija Sevastova por 1/6, 6/2 e 6/3.

DUELO CHINÊS - Com a desistência da norte-americana Serena Williams, anuncia no sábado por conta de uma lesão no joelho esquerdo, a chinesa Qiang Wang, número 18 do mundo, não precisou entrar em quadra neste domingo e viu de camarote a compatriota Yafan Wang, 50.ª colocada, derrotar a norte-americana Danielle Collins por 7/5 e 6/1 para ser a sua rival nas oitavas de final.