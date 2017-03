De olho no mata-mata, Palmeiras mantém mistério na véspera do jogo contra a Ponte

Na véspera do jogo contra a Ponte Preta, em Campinas, o Palmeiras já pensa na fase mata-mata do Campeonato Paulista. A partida desta quarta-feira será usada por Eduardo Baptista para dar entrosamento ao time para a sequência da competição. Assim, o técnico decidiu manter a privacidade no treino desta terça, e o sigilo deve ser repetido nas próximas semanas. Em abril, o Palmeiras tem jogos eliminatórios pelo Paulistão e confrontos importantes com o Peñarol, pela Copa Libertadores.

No último ensaio antes da partida contra a Ponte Preta, apenas o aquecimento foi liberado para observação, e o trabalho tático não pôde ser acompanhado pelos profissionais da imprensa. Ainda assim, logo após o empate com o Audax no sábado, Eduardo Baptista prometeu colocar o que tiver de melhor à disposição em campo.

Alguns desfalques já são certos, como Thiago Santos e Tchê Tchê (suspensos) e Jean (machucado). Baptista também não contará com o venezuelano Alejandro Guerra e os colombianos Yerry Mina, que foram convocados pelas seleções nacionais para as Eliminatórias da Copa. A dúvida é Dudu, que está com a equipe de Tite em São Paulo, mas ainda não foi utilizado.

O Palmeiras viaja para Campinas no início da tarde desta quarta-feira. O jogo contra a Ponte Preta será no Moisés Lucarelli, às 21h45, pela última rodada do Campeonato Paulista. Com 25 pontos, o time alviverde é líder da classificação geral e pode ampliar a vantagem para a fase mata-mata. Nas quartas de final, terá o Novorizontino como adversário.

