De olho na Série B, Ponte admite interesse em artilheiro do futebol catarinense

Ativa no mercado, a Ponte Preta tem mais um jogador no radar para disputa da Série B do Campeonato Brasileiro. O nome da vez atende por Moisés, atacante do Concórdia. O jogador despertou atenção do departamento de futebol por conta da média positiva de gols na temporada anterior - 17 gols em 40 participações oficiais - e é monitorado.

A ideia do clube de Campinas (SP) é viabilizar o negócio nos próximos dias, mediante empréstimo até o final da segunda divisão nacional, com opção de compra - o contrato em vigência com o Concórdia é válido até o término de 2021.

O presidente do Concórdia, Jonas Guzatto, afirmou desconhecer qualquer proposta oficial por Moisés e atrelou tal possibilidade mediante conversas diretas pelo agente.

Nesta sexta-feira, inclusive, o cartola teria uma reunião com o representante para definir o futuro. Há, porém, mais três clubes interessados na contratação: Chapecoense, já com proposta oficial na mesa, Brusque e Brasil de Pelotas.

Além de Moisés, a Ponte Preta deve oficializar, nos próximos dias, as contratações do zagueiro Rayan e do volante Neto Moura.