De olho na Ponte Preta, Palmeiras volta aos trabalhos com mudanças

Líder geral do Campeonato Paulista, o Palmeiras se prepara para o jogo contra a Ponte Preta na quarta-feira, às 21h45, no estádio Moisés Lucarelli. E, depois dos testes promovidos por Eduardo Baptista nas últimas duas rodadas, o time voltou aos trabalhos na manhã desta segunda, na Academia de Futebol, com novas mudanças.

A principal novidade foi a escalação de Hyoran, inscrito no Campeonato Paulista na vaga de Arouca (machucado), entre os titulares. O zagueiro Edu Dracena e o volante Melo, que não foram relacionados diante do Audax, também participaram da primeira atividade com o grupo que deve começar jogando em Campinas.

Baptista prometeu escalar o que tem de melhor à disposição para entrosar a equipe para a fase final do Campeonato Paulista. Na primeira parte do treino, o Palmeiras contou com a seguinte escalação: Vinicius Silvestre; Fabiano, Edu Dracena, Vitor Hugo e Zé Roberto; Felipe Melo, Róger Guedes, Raphael Veiga, Hyoran e Erik; Willian.

Titular nos dois últimos jogos, Antônio Carlos foi colocado entre os reservas, assim como Egídio, Thiago Santos, Rafael Marques, Keno e Alecsandro. Na segunda parte da atividade, os palmeirenses fizeram exercícios em campo reduzido.

Michel Bastos e Tchê Tchê, que está suspenso depois do terceiro cartão amarelo, não foram ao campo e trabalharam na parte interna da Academia. E Vitinho, que entrou no segundo tempo na última partida, sofreu um pisão e também não foi para o gramado.

Na quarta-feira, Baptista não poderá contar com Thiago Santos (suspenso), os colombianos Miguel Borja e Yerry Mina, o venezuelano Alejandro Guerra e Dudu, convocados pelas seleções nacionais para as Eliminatórias da Copa do Mundo.

