De olho em reeleição, Del Nero oferecerá jantar a cartolas após jogo do Brasil

O jogo entre Brasil e Chile, na noite desta terça-feira, vai ter prorrogação. Nos bastidores. O presidente da CBF, Marco Polo Del Nero, vai oferecer um jantar à nata da cartolagem do futebol brasileiro após a partida, no próprio Allianz Parque. A iniciativa está sendo interpretada como o pontapé inicial do dirigente na campanha para a sua reeleição. A entidade passará por eleições em 2018.

Foram convidados por Del Nero os 27 presidentes de federações estaduais e os mandatários dos 20 clubes da Série A e dos 20 da Série B. Todos eles terão voto na eleição. Pelo estatuto, alterado em 2015, Del Nero tem direito a exercer mais um mandato se for eleito.

No pleito, os votos dos presidentes de federação terão peso três, os de clubes da primeira divisão, peso dois, e os da segunda divisão, peso um.

Não houve confirmação dos cartolas que aceitaram o convite. Mas a expectativa é de que a grande maioria compareça ao jantar.

Já o Chile terá uma torcedora especial no Allianz: a presidente Michelle Bachellet. Ela está no Brasil e virá à arena. Deve ter um encontro rápido e protocolar com Del Nero. E não ficará para o jantar.

